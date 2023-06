Mário Nadaf participa de vistoria da reta final das obras do Mercado do Porto

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Chico 2000 (PL), realizou na manhã desta quarta-feira (31), mais uma edição do ‘Café com Presidente’, com os servidores da Secretaria de Apoio Legislativo. A pasta tem o conjunto de ações dirigidas à tramitação de Projetos de Leis, Resoluções, Decretos Legislativos e Emendas à Lei Orgânica.

Para o presidente Chico, este momento é de muita importância, pois, tem o objetivo de conversar e ouvir os servidores da Casa a respeito das reivindicações da Secretaria. Ele afirmou que todas serão atendidas na medida do possível.

Chico ainda destacou, por exemplo, já que o Decreto Legislativo tem por objetivo dar cumprimento às atribuições exclusivas do Poder Legislativo. Portanto, a iniciativa para sua elaboração é dos próprios deputados estaduais, sem a necessidade de sanção pelo Chefe do Poder Executivo.

“Estamos fazendo uma visita semanalmente, em cada setor desta Casa. Hoje visitamos a Secretaria de Apoio Legislativo, conversamos com os servidores dessa casa, ouvimos as reivindicações e todas serão atendidas”, disse o presidente.

Ainda revelou no ‘Café com Presidente’ que, após os servidores voltarem do recesso parlamentar, em agosto, encontrarão a primeira sala reformada, novos equipamentos para trazer melhoria no atendimento.

“Fiz um compromisso que no retorno deles, após o recesso parlamentar, no dia 1º de agosto, eles já retornarão com a primeira sala reformada, móveis novos, computadores mais potentes, assim podendo dar cada vez mais eficiência nas ações, que são ações vitais para o perfeito funcionamento”, afirmou.

O presidente Chico 2000, contou que irá realizar uma homenagem no plenário aos servidores. “É extremamente importante necessário essa vinda aqui. Possivelmente amanhã, estaremos homenageando todos esses servidores, entregando algumas honrarias no plenário”, finalizou.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT