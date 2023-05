Mário Nadaf quer homenagear morador do bairro Cidade Verde em complexo esportivo

O vereador Mário Nadaf (PV) apresentou projeto de lei que dá nome de Adair Firmiano de Souza ao Complexo Esportivo anexo ao Centro Comunitário do bairro Cidade Verde. O local fica na Rua Rondônia. A proposta foi protocolada no dia 02 de maio.

Moradores do bairro assinaram um abaixo-assinado com 99 nomes em apoio ao projeto de lei. A sugestão do nome surgiu do desejo da comunidade escolar de preservar memória de um importante morador do bairro, o que com certeza tornará o espaço público mais valorizado.

Adair foi técnico do núcleo habitacional esporte clube, e em 1965 mudou-se para o bairro Cidade Verde, sendo um dos moradores mais antigos. Serviu a Marinha, trabalhou no Sappis, Cabal, Ministério do Trabalho em Cuiabá, e aposentou em 1978.

Com relação ao segmento esportivo, foi o presidente fundador do núcleo Cidade Verde Esporte Clube, em 17 de outubro de 1969 e em julho de 1971 participou do campeonato de departamento autônomo e ficou em atividade até 1983.

“O projeto está instruído com os documentos necessários para sua propositura, bem como comporta o parecer n°28/2023 do IPDU esclarecendo que não há qualquer denominação do complexo esportivo, somente do centro comunitário que é seu anexo, sendo assim, atende os requisitos constitucionais”, destacou o vereador.

