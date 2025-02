Mario Nadaf realiza primeira edição do Cine Fest – Diversão Inclusiva

21/02/2025

Câmara realiza ação em parceria com o Hemocentro de Mato Grosso

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, a Câmara Municipal de Cuiabá vai realizar uma ação de doação de sangue em conjunto com o Hemocentro de Mato Grosso. Durante os três dias do projeto, a população cuiabana poderá ir até a Casa do Legislativo, onde um caminhão do Hemocentro estará das 8h às 17h realizando a coleta.

Nos últimos meses, o Hemocentro-MT vem sofrendo com o baixo estoque de sangue, o que pode se tornar um problema maior em situações de emergência na capital.

O gerente de doação do Hemocentro, Arnildo Mendes, frisou que os níveis estão muito abaixo do normal e que com uma bolsa de sangue é possível atender quatro pessoas.

“Precisamos de doações para suprir essa necessidade. Consigo produzir quatro hemocomponentes com uma bolsa de sangue: o concentrado de hemácias, as plaquetas, o plasma e o crioprecipitado. São quatro vidas salvas”, afirmou.

A ação vai acontecer em frente à Câmara Municipal de Cuiabá, na Praça Pascoal Moreira Cabral, onde será montada a estrutura para a coleta. Entre as participações confirmadas estão a Polícia Militar de Cuiabá, os batalhões do 9º BEC e 44º, a Cavalaria, as comitivas Amigos do Rodeio e Viajando MT, o Sindicato Rural de Cuiabá e os times Coração Cansado e Vila Nova.

