Mato Grosso amplia conexões no Peru e projeta voo internacional para impulsionar exportações

A missão mato-grossense na Expoalimentaria 2025, em Lima, capital do Peru, apresentou a qualidade da carne bovina, suína e outros produtos do agronegócio e rendeu reuniões de prospecção de negócios. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Agência Invest MT também abriram tratativas com a empresa aérea Latam para viabilizar um voo internacional direto entre Cuiabá e o Peru. A iniciativa integra o esforço do Estado em ampliar conexões logísticas e facilitar o acesso a novos mercados consumidores.

“Precisamos fazer a conexão aérea com o Peru e os estados da Amazônia, com voo saindo de Lima, fazendo uma escala em Rio Branco, Porto Velho e em Cuiabá, e de Cuiabá para o mundo. Podemos trabalhar em conjunto, complementando as potencialidades de cada estado e buscar mercados internacionais, como estamos buscando no Peru e na Bolívia”, comentou o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda.

O presidente da Agência Invest MT, Mirael Praeiro, disse que saiu otimista após a reunião com a companhia aérea. “Eles vão avaliar a possibilidade e estudar os números. A Latam está num processo de expansão de rotas, comprou novas aeronaves da Embraer e essa possibilidade de uma rota internacional está no radar da empresa. O secretário César Miranda está determinado a conseguir esse voo e estamos apoiando-o nessa empreitada”, disse.

Durante a Expoalimentaria, realizada de 24 a 26 de setembro, a comitiva mato-grossense prospectou novas oportunidades comerciais, fortalecendo a presença de empresas locais no mercado internacional. Marcas como Mika, ThreePaes, Nutribras, Coopernova e o Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac) estiveram presentes, apresentando produtos que vão desde proteína animal até derivados de panificação.

Na noite de quinta-feira (25.9), representantes da Sedec, Agência Invest MT, Imac e Nutribras participaram de um jantar com o adido agrícola do Brasil em Lima, Warley Campos, e empresários peruanos. O encontro foi uma oportunidade para destacar a qualidade da carne bovina e suína mato-grossense e consolidar a imagem do estado como fornecedor confiável e competitivo.

Além das rodadas de negócios na feira, a agenda também incluiu visitas técnicas e reuniões estratégicas, como a participação no Meeting Brasil-Peru e a visita ao Porto de Chancay, considerado um futuro hub logístico para o comércio da América do Sul com a Ásia. Na sexta-feira (26.9), a comitiva manteve encontro com a companhia aérea Sky, ampliando as discussões sobre conectividade internacional.

“Essa participação mostra que Mato Grosso está preparado para competir de igual para igual com os grandes players globais. Estamos prospectando novos mercados, abrindo portas para nossas empresas e buscando ampliar a logística internacional, o que vai beneficiar toda a nossa cadeia produtiva”, destacou o secretário César Miranda.

A presença na Expoalimentaria é resultado da parceria entre o Governo do Estado, Agência Invest MT, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Fundação Uniselva, Sebrae e empresas privadas, numa estratégia conjunta para internacionalizar a produção e atrair novos negócios.

Fonte: Governo MT – MT