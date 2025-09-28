MATO GROSSO
Mato Grosso amplia conexões no Peru e projeta voo internacional para impulsionar exportações
A missão mato-grossense na Expoalimentaria 2025, em Lima, capital do Peru, apresentou a qualidade da carne bovina, suína e outros produtos do agronegócio e rendeu reuniões de prospecção de negócios. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Agência Invest MT também abriram tratativas com a empresa aérea Latam para viabilizar um voo internacional direto entre Cuiabá e o Peru. A iniciativa integra o esforço do Estado em ampliar conexões logísticas e facilitar o acesso a novos mercados consumidores.
“Precisamos fazer a conexão aérea com o Peru e os estados da Amazônia, com voo saindo de Lima, fazendo uma escala em Rio Branco, Porto Velho e em Cuiabá, e de Cuiabá para o mundo. Podemos trabalhar em conjunto, complementando as potencialidades de cada estado e buscar mercados internacionais, como estamos buscando no Peru e na Bolívia”, comentou o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda.
O presidente da Agência Invest MT, Mirael Praeiro, disse que saiu otimista após a reunião com a companhia aérea. “Eles vão avaliar a possibilidade e estudar os números. A Latam está num processo de expansão de rotas, comprou novas aeronaves da Embraer e essa possibilidade de uma rota internacional está no radar da empresa. O secretário César Miranda está determinado a conseguir esse voo e estamos apoiando-o nessa empreitada”, disse.
Durante a Expoalimentaria, realizada de 24 a 26 de setembro, a comitiva mato-grossense prospectou novas oportunidades comerciais, fortalecendo a presença de empresas locais no mercado internacional. Marcas como Mika, ThreePaes, Nutribras, Coopernova e o Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac) estiveram presentes, apresentando produtos que vão desde proteína animal até derivados de panificação.
Na noite de quinta-feira (25.9), representantes da Sedec, Agência Invest MT, Imac e Nutribras participaram de um jantar com o adido agrícola do Brasil em Lima, Warley Campos, e empresários peruanos. O encontro foi uma oportunidade para destacar a qualidade da carne bovina e suína mato-grossense e consolidar a imagem do estado como fornecedor confiável e competitivo.
Além das rodadas de negócios na feira, a agenda também incluiu visitas técnicas e reuniões estratégicas, como a participação no Meeting Brasil-Peru e a visita ao Porto de Chancay, considerado um futuro hub logístico para o comércio da América do Sul com a Ásia. Na sexta-feira (26.9), a comitiva manteve encontro com a companhia aérea Sky, ampliando as discussões sobre conectividade internacional.
“Essa participação mostra que Mato Grosso está preparado para competir de igual para igual com os grandes players globais. Estamos prospectando novos mercados, abrindo portas para nossas empresas e buscando ampliar a logística internacional, o que vai beneficiar toda a nossa cadeia produtiva”, destacou o secretário César Miranda.
A presença na Expoalimentaria é resultado da parceria entre o Governo do Estado, Agência Invest MT, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Fundação Uniselva, Sebrae e empresas privadas, numa estratégia conjunta para internacionalizar a produção e atrair novos negócios.
Corpo de Bombeiros combate 15 incêndios florestais neste domingo (28)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, três incêndios florestais e mantém controlado um foco ativo. As equipes seguem, neste domingo (28.9), no combate a outros 15 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios extintos estavam localizados nos municípios de Poconé, Nova Mutum e Nova Ubiratã. Já o incêndio que está controlado e não apresenta risco imediato de propagação, por estar contido dentro de um perímetro seguro, localiza-se no município de Nova Guarita.
As equipes seguem atuando no combate aos incêndios florestais nos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade, que enfrenta quatro focos; em Marcelândia, três focos estão sendo combatidos; e em Cáceres, as equipes atuam contra dois focos ativos.
Os trabalhos continuam em Nova Brasilândia, União do Sul, Novo Santo Antônio, Glória D’Oeste, Pontes e Lacerda e Barão de Melgaço, com equipes empenhadas na extinção dos incêndios.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa e aeronaves, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com controle dos focos e proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 55 focos de calor em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 45 são incêndios florestais e outros 10 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Nas terras indígenas, são registrados seis incêndios.
As ocorrências em terras indígenas incluem: Terra Indígena Tapirapé, em Santa Terezinha; Terra Indígena Sararé, em Conquista D’Oeste; Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; Terra Indígena Marechal Rondon, em Campinápolis; Terra Indígena Maraiwatsede, em General Carneiro; e na Terra Indígena Tereza Cristina, em Santo Antônio de Leverger.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os 10 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 220 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Excepcionalmente neste domingo, o portal de acesso ao Programa BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apresentou indisponibilidade por volta das 17h. Em decorrência disso, os dados de monitoramento de focos de calor do Satélite de Referência (Aqua Tarde) não estão disponíveis.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Corpo de Bombeiros resgata corpo de jovem que se afogou no Rio Paraguai
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou e resgatou, neste sábado (27.9), o corpo de uma jovem de 17 anos que se afogou na região conhecida como Cabo Nilson, no Rio Paraguai, em Cáceres (a 217 km de Cuiabá).
A equipe da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar (2ªCIBM) foi acionada e rapidamente se dirigiu ao local. Ao chegar, os bombeiros ouviram testemunhas que relataram que a vítima não sabia nadar. Ela estava no local com a família para comemorar seu aniversário, que ocorreu no dia anterior e acabou se afogando em uma área de banho.
Os bombeiros iniciaram as buscas subaquáticas e localizaram o corpo da jovem, que foi retirado da água e deixado sob os cuidados da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Polícia Judiciária Civil (PJC), que ficaram responsáveis pelos procedimentos legais necessários.
