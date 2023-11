O governo do estado de Mato Grosso prorrogou, até o próximo dia 30, o período de restrição do uso do fogo para limpeza e manejo de áreas A decisão foi publicada na Imprensa Oficial de Mato Grosso (Iomat) desta quinta-feira (09.11) no decreto nº 579/2023, .

O intervalo proibitivo para o uso do fogo, em Mato Grosso, no contexto da limpeza e manejo de áreas, originalmente abrangia de 1º de julho a 31 de outubro de 2023. Essa medida está embasada nos parágrafos 2º e 3º do artigo 10 da Lei Complementar nº 233, datada de 21 de dezembro de 2005, conforme especificado no decreto publicado hoje. Além disso, essa determinação está alinhada à Portaria nº 395 do Ministério do Meio Ambiente, que declara um estado de emergência ambiental de risco de incêndios florestais entre os meses de abril e novembro de 2023, abrangendo o período indicado pelo CEGF/SEMA.

Nesta sexta-feira, o governo de Mato Grosso está intensificando as operações de combate a incêndios florestais no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço. Embora o fogo tenha sido considerado extinto em 31 de outubro, conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do estado, houve uma reativação na última terça-feira (07).

“O reinício do incêndio foi causado pela alta temperatura e fortes rajadas de vento na região. Assim que foi detectado, iniciamos as ações e enviamos equipes adicionais para reforçar o combate às chamas”, explicou o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel Marco Aires.

Os bombeiros também estão em ação no combate aos incêndios no Parque Nacional do Pantanal e na Reserva Particular do Patrimônio Natural Federal Dorochê, de responsabilidade do ICMBio, locais que são notoriamente de difícil acesso.