Mato Grosso consolida protagonismo na produção mundial de grãos e fibras

Desde que passou a integrar a equipe do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), em fevereiro deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) já realizou mais de mil atendimentos de sinistros de trânsito, sendo 1.038 ocorrências resolvidas através do telefone e 86 ocorrências atendidas no local da ocorrência, em Cuiabá ou Várzea Grande.

As ocorrências com maior registro foram de sinistros de trânsito sem vítimas, além de atropelamentos e direção perigosa de veículo. Segundo a diretora de Educação e Fiscalização de Trânsito do Detran, Adriana Carnevale, compor a equipe do Ciosp é fundamental para viabilizar os atendimentos e despachos de emergências relacionados às ocorrências de trânsito na região metropolitana de Cuiabá.

A equipe de fiscalização do Detran-MT realiza atendimentos a sinistros de trânsito com e sem vítimas, tanto de forma presencial quanto por meio de orientações telefônicas.

As atividades são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h, prestando apoio à população com informações sobre os procedimentos e encaminhamentos adequados.

“Durante a atuação dos agentes, são realizadas ações de segurança e sinalização do local, orientação às vítimas e/ou envolvidos, verificação documental, autuações e aplicação de medidas administrativas, além da gestão do tráfego. Com isso, conseguimos prestar atendimento à população, garantir a segurança de todos os envolvidos nos sinistros e promover a fluidez no trânsito”, destacou a coordenadora de Fiscalização de Trânsito do Detran-MT, Kelli Lopes Felix.

Para o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, a integração do Detran ao Ciosp, junto com demais forças de segurança, vai melhorar a prestação de serviços à população e promover a segurança no trânsito, “uma vez que, esse somatório de esforços aumenta a eficácia das forças de segurança nas ruas e proporciona mais agilidade no atendimento das ocorrências em Cuiabá e Várzea Grande”, disse.

As atividades operacionais das forças de segurança no atendimento de ocorrências de urgência e emergência estão canalizadas no Centro de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT). As ocorrências são comprovadas a partir das chamadas e denúncias que chegam via Ciosp.

Além do Detran-MT, também compõem o Ciosp a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Polícia Penal, a Guarda Municipal de Várzea Grande e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob).

