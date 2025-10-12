MATO GROSSO
Mato Grosso destaca cultura, gastronomia e natureza em uma das maiores feiras de turismo da América Latina
Mato Grosso participou da Abav Expo 2025, realizada no Rio de Janeiro, de 8 a 10 de outubro, consolidando sua presença em um dos principais eventos do setor turístico da América Latina.
A feira é reconhecida como a maior de posicionamento de mercado do continente, por reunir um público diversificado que inclui agentes e operadores nacionais e internacionais, imprensa e grandes compradores.
Neste ano, o estande de Mato Grosso, com 100 metros quadrados, se destacou pela combinação entre cultura, gastronomia e natureza.
O espaço contou com a presença de representantes dos povos indígenas balatiponé-umutina e haliti-paresi, além de secretários municipais de turismo e 15 operadores que apresentam os principais roteiros do estado.
A programação incluiu ainda a Cozinha Show do chef Marcelo Cotrim, que prepara receitas típicas mato-grossenses ao vivo para o público, e apresentações culturais que celebram a identidade regional, como o violão de João Márcio e a tradicional viola de cocho do mestre Alcides.
A secretária adjunta de Turismo da Sedec, Maria Letícia Costa, destacou o compromisso do Estado em equilibrar desenvolvimento e sustentabilidade, além dos investimentos em turismo como um dos segmentos econômicos em crescimento, com a vinda de mais turistas ao Estado e dos próprios mato-grossenses viajando mais.
“Além das belezas naturais, Mato Grosso tem investido fortemente em práticas de turismo responsável. Somos fortes no agronegócio — na soja, no algodão, no milho —, mas fazemos questão de lembrar que preservamos cerca de 60% do nosso território. A sustentabilidade está diretamente ligada à forma como conduzimos o turismo, sempre com responsabilidade e com o apoio de guias locais e empreendedores comprometidos com boas práticas ambientais”, afirmou.
Projeção nacional e internacional
Para o presidente da ABAV-MT e dono de uma agência de turismo em Cuiabá, Omar Canavarros, participar da ABAX Expo é essencial para projetar Mato Grosso no cenário nacional e internacional.
“Esse ano já são mais de 50 anos de evento, e estarmos presentes com estande próprio do Governo de Mato Grosso é de suma importância. É uma forma da gente mostrar para o Brasil e para o mundo as belezas e os pontos turísticos do nosso estado — o Pantanal, o Araguaia, a Amazônia, o Cerrado. Quem não é visto, não é lembrado. E a ABAV é o maior encontro de turismo e negócios da América Latina, com mais de 40 mil visitantes e 2 mil fornecedores. É a principal forma de mostrar o que Mato Grosso tem a oferecer”, afirmou.
Omar também destacou a importância da infraestrutura e da qualificação profissional para o fortalecimento do setor.
“O turista, quando viaja, quer conforto e um bom atendimento. Por isso, é fundamental termos boas estradas, restaurantes preparados e profissionais capacitados. A cada ano, o número de visitantes tem aumentado, e isso é resultado direto do esforço conjunto entre poder público e iniciativa privada”, completou.
A Abav Expo
Considerada uma feira multifuncional, a Abav Expo vai além da comercialização de pacotes e produtos turísticos, abrindo espaço para a promoção de destinos, o intercâmbio de experiências e a geração de negócios. É também a mais tradicional do segmento, organizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), e reúne as principais operadoras e agências do país.
Fonte: Governo MT – MT
Perícias da Politec auxiliam na recuperação de mais de R$ 1 milhão em veículos adulterados
Entre os meses de agosto e setembro deste ano, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou 234 perícias em veículos e componentes automotivos com suspeitas de adulteração de sinais identificadores ou provenientes de roubos e furtos. Nesse período, 16 veículos recuperados pela Polícia Civil tiveram confirmadas as adulterações dos sinais identificadores, incluindo número de chassi e numeração de motor, e foram restituídos às vítimas.
Esses veículos recuperados, entre caminhonetes, automóveis e motocicletas de diferentes marcas, somam um valor de mercado estimado em mais de um milhão de reais.
Os laudos periciais, emitidos pela Gerência de Perícias de Identificação Veicular da Politec, são determinantes para a caracterização dos crimes e para a legitimação da propriedade dos veículos, viabilizando que os bens recuperados sejam oficialmente restituídos a seus donos, após o processo de remarcação junto ao Detran, conforme prevê a legislação vigente.
Além das análises técnicas, a equipe da Gerência também participou de importantes operações integradas de segurança pública, como as operações “Compra Segura”, da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, e as operações “Lei Seca” e “Tolerância Zero Sobre Duas Rodas”, coordenadas pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).
Para o gerente da unidade, perito oficial criminal Joel Paim, os resultados refletem a importância da perícia técnica para a investigação de crimes e na devolução de bens à sociedade.
“Cada laudo representa não apenas a recuperação de um patrimônio, mas também o fortalecimento da confiança do cidadão nas instituições públicas. A atuação técnica e criteriosa da Politec reforça o compromisso da instituição com a defesa do patrimônio da sociedade e o enfrentamento qualificado à criminalidade, assegurando que a verdade científica contribua diretamente para a Justiça e para a sensação de segurança da população”, destacou.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros registra queda no número de afogamentos
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) registrou 71 ocorrências de afogamento de janeiro a agosto de 2025, uma redução de 16,4%, ou seja, 14 casos em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 85 ocorrências e um total de 123 durante todo o ano.
Os municípios com mais registros em 2024 também tiveram quedas em 2025. Cuiabá reduziu de 22 para oito casos; Sinop, de oito para três; Barra do Garças, de 11 para 10 atendimentos. Nova Xavantina e Tangará da Serra também registraram quatro casos cada, comparados aos sete de 2024.
O diretor operacional adjunto do CBMMT, major BM Felipe Mançano Saboia, destacou que, mesmo com essa queda nos números, os afogamentos continuam sendo uma preocupação significativa devido aos riscos associados a ambientes aquáticos, sendo necessário manter os cuidados para evitar que esse tipo de ocorrência aconteça.
“A supervisão constante de crianças, o uso de coletes salva-vidas e a conscientização sobre os perigos são fundamentais. Embora tenhamos visto uma redução nas ocorrências, precisamos continuar educando a população sobre a segurança em ambientes aquáticos para garantir que essas ocorrências não aconteçam”, falou o major.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA), 76% dos incidentes de afogamento ocorrem em rios, lagos e represas, enfatizando a necessidade de continuar promovendo a educação sobre segurança aquática e a vigilância constante.
O CBMMT reforça a importância de seguir orientações de segurança para prevenir afogamentos e acidentes aquáticos em rios, lagos, cachoeiras e piscinas.
Respeite as sinalizações
Respeite as sinalizações indicativas de segurança em rios e lagos, que ajudam a identificar áreas seguras para o banho. Além disso, a altura e o volume da água devem ser observados. Água na cintura já é um indicativo de risco a qualquer pessoa, independentemente da idade.
Cuidado em águas abertas e mudanças climáticas
Ao nadar em águas abertas, é essencial tomar precauções para garantir a sua segurança. Evite nadar em locais desconhecidos e sempre verifique as condições da água antes de entrar. Mantenha-se próximo às margens, especialmente em áreas com águas turvas e forte correnteza, pois há um risco elevado de cair em bancos de areia ou buracos com redemoinhos.
Além disso, evite saltar de locais elevados e não pule de cabeça na água, pois isso pode resultar em lesões graves em locais rasos ou onde há objetos submersos.
Esteja sempre atento às mudanças climáticas que possam indicar chuvas, uma vez que é crucial evitar entrar na água durante ou logo após uma chuva, devido à possibilidade de “cabeça d’água”, que é um fenômeno natural que provoca um aumento repentino do volume de água em cachoeiras e rios, podendo arrastar e afogar banhistas.
Evite o consumo de álcool
É aconselhável evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar na água, pois o álcool pode prejudicar a coordenação motora e a percepção de perigos, aumentando o risco de acidentes.
A SOBRASA aponta que o uso de álcool é responsável pela redução na avaliação do risco e superestimação dos limites individuais em mais de 20% dos casos de afogamento.
Supervisão constante de crianças e adolescentes
A vigilância deve ser redobrada em relação a crianças e adolescentes em ambientes aquáticos, visto que que o afogamento é a segunda causa de óbito de crianças de 1 a 4 anos, conforme dados da SOBRASA. É fundamental nunca deixar crianças sem supervisão em ambientes aquáticos. Elas devem estar sempre ao alcance de um braço dos pais ou responsáveis, garantindo uma resposta rápida em situações de emergência.
Segurança em piscinas
Uma das principais recomendações é a instalação de cercas ao redor da piscina. Isso limita o acesso e assegura que a água seja utilizada apenas sob supervisão. Além da cerca, é essencial proteger os ralos de sucção, utilizando ralos antiaprisionamento. Essa precaução evita que crianças e adultos fiquem presos pelos cabelos, o que é um risco significativo.
A SOBRASA indica que crianças de 4 a 12 anos que sabem nadar correm mais risco de afogamento devido à sucção da bomba em piscinas.
Equipamentos de segurança
Quando se trata de equipamento de segurança ao entrar na água, o colete salva-vidas é o mais recomendado. Boias não são adequadas, pois oferecem uma falsa sensação de segurança e podem levar à desatenção e não são suficientemente reforçadas para resistir a acidentes.
A boia-colete é a opção mais segura para crianças pequenas, pois envolve o peitoral e os braços, reduzindo a chance de escape. Boias em formatos lúdicos devem ser utilizadas apenas como brinquedos, sempre sob a supervisão de um adulto. Além disso, é desaconselhado o uso de boias redondas e versões com alças, pois podem facilitar o escorregamento e a queda na água.
Para crianças maiores e adolescentes, a escolha de coletes salva-vidas é igualmente importante. O colete deve se ajustar bem ao corpo, sem estar muito apertado, permitindo que a criança ou adolescente se mova com facilidade. É essencial escolher um colete com flutuabilidade adequada para o peso e a idade do usuário, verificando sempre as especificações do fabricante para garantir que ele é apropriado.
Ao escolher um colete, é fundamental verificar a integridade da válvula para garantir que não esvazie inesperadamente. Além disso, ao estar em embarcações e outros veículos aquáticos, como jet-skis, é imprescindível o uso de coletes salva-vidas adequados, que devem ser utilizados por todos os ocupantes, independentemente de saberem nadar.
É importante que esses coletes sejam aprovados por órgãos competentes e estejam em boas condições. Em embarcações menores, como botes, a utilização de dispositivos de flutuação adicionais, como boias e macarrões de piscina, pode ser útil, mas nunca deve substituir o colete salva-vidas.
Em caso de emergência
Se estiver em perigo, mantenha a calma, flutue e acene por socorro, e não nade contra a correnteza. Se for ajudar, evite entrar na água para ajudar; ligue 193, jogue material flutuante e aguarde um profissional chegar.
Fonte: Governo MT – MT
