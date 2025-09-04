MATO GROSSO
Mato Grosso é o segundo estado do país que mais gerou empregos formais em julho, segundo Caged
Mato Grosso se destacou em julho de 2025 como o segundo estado do país com o maior número de empregos gerados com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O estado registrou a criação de 9.540 novas vagas em julho, um aumento de 63,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram gerados 5.824 empregos formais.
Em termos absolutos, Mato Grosso ficou atrás apenas de São Paulo, que criou 42.798 empregos no mesmo mês.
As cinco cidades que mais se destacaram na geração de empregos em julho foram Cuiabá (1.632 vagas), Sapezal (791), Lucas do Rio Verde (743), Campo Verde (721) e Campo Novo do Parecis (683).
O setor agropecuário foi o principal responsável pelo aumento de vagas, com 3.805 empregos gerados, o que representa um crescimento de cerca de 198% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram criadas 1.277 vagas.
A indústria criou 1.539 postos; a construção, 1.600; os serviços, 1.872; e o comércio, 724. Com isso, Mato Grosso passou a contabilizar 995.536 pessoas empregadas com carteira assinada.
Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, esses números demonstram a tendência de crescimento do mercado de trabalho em Mato Grosso e indicam a expansão de diversos setores da economia estadual.
“Os dados do Caged reforçam o bom momento do mercado de trabalho em Mato Grosso e demonstram que nossas políticas de incentivo à economia e ao desenvolvimento regional estão gerando resultados concretos. É gratificante ver diferentes setores da nossa economia contribuindo para a criação de empregos e oferecendo oportunidades para a população”, afirmou.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Avião de pequeno porte cai em pista do aeródromo municipal
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado nesta quinta-feira (4.9), por volta das 10h20, para atender uma ocorrência de queda de aeronave de pequeno porte, que teria caído na cabeceira da pista do aeródromo municipal de Guarantã do Norte (a 709 km de Cuiabá).
Ao chegarem no local, os bombeiros do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM) encontraram três pessoas a bordo da aeronave.
Entre os ocupantes, uma mulher de 29 anos, grávida, apresentava escoriações e queixava-se de dores na face e na região lombar. Um homem de 47 anos sofreu um ferimento no rosto e múltiplas escoriações. Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Guarantã do Norte. O piloto, que também apresentava escoriações, recusou atendimento médico no local.
Segundo relato do comandante da aeronave, o motor parou de funcionar durante a aproximação para o pouso, obrigando-o a realizar um pouso forçado. A Polícia Militar e a Polícia Civil também estiveram no local para tomar as providências cabíveis.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Doação de sangue no MT Hemocentro garante inscrição para Corrida Pela Vida e Pedal Pela Vida
O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, realiza uma campanha em parceria com a Corrida Pela Vida, que acontecerá no próximo dia 13 (sábado), e o Pedal Pela Vida, que será no dia 28 de setembro (domingo). Os doadores que realizarem a doação até esta sexta-feira (5.9) ganharão a inscrição para os dois eventos.
As doações podem ser realizadas na sede da unidade, localizada na rua 13 de Junho, em Cuiabá. A unidade funciona das 7h30 às 18h sem pausa para o almoço.
Quem fizer a doação precisará levar o comprovante à empresa Chirolli para garantir a inscrição. Se, por algum motivo, o doador não puder realizar a doação, outra pessoa poderá doar em seu lugar e lhe entregar o comprovante de doação.
O diretor da unidade, Fernando Henrique Modolo, incentiva a todos a participarem desta ação.
“Esta campanha tem como objetivo incentivar a doação de sangue e promover hábitos saudáveis da população. Convidamos todos aqueles que desejam realizar a doação e se inscrever nos dois eventos. Reforço o convite também para as pessoas que apenas desejam doar e ajudar o próximo. Nossa equipe do MT Hemocentro está de portas abertas para recebê-los”, ressaltou.
Para doar sangue, os interessados devem comparecer à unidade de coleta portando documento oficial com foto. É preciso ter entre 16 e 69 anos e 11 meses e 29 dias. Menores com idade entre 16 e 17 anos devem levar documento de autorização assinado pelo pai, mãe ou responsável legal. Além disso, todos os doadores precisam pesar 50 kg ou mais.
De acordo com o Ministério da Saúde, homens podem fazer até quatro doações por ano, com intervalo de dois meses entre cada uma. Já as mulheres podem doar sangue três vezes ao ano, com intervalo de três meses entre cada doação.
As doações são seguras e levam cerca de 60 minutos para serem realizadas. Não é recomendado doar sangue em jejum: realize alimentação leve e equilibrada antes de doar.
Serviço
Para realizar o agendamento da doação de sangue para esta campanha, basta acessar este link. O voluntário também pode tirar dúvidas pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, somente mensagem) ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 2024, 2025 e 2026.
O banco de sangue funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, na rua 13 de Junho, 1.055, em Cuiabá. A unidade fornece o atestado de comparecimento ao doador. Para quem compareceu e, por algum motivo, não pôde doar, o MT Hemocentro fornece um comprovante de comparecimento para justificar a falta no trabalho.
*Sob a supervisão de Luiza Goulart
Fonte: Governo MT – MT
