“Mato Grosso está se tornando o Estado mais digital do Brasil”, afirma secretário de Segurança Pública em podcast

Os investimentos do Governo do Estado em equipamentos e novas tecnologias colocam Mato Grosso com o Estado mais bem equipado do país. A afirmação é do secretário de Estado Segurança Pública (Sesp), Alexandre Bustamante, durante participação no terceiro episódio do podcast MT Conectado, que foi ao ar nesta terça-feira (15.11).

“O nosso governador é visionário, conseguiu fazer uma dinâmica, equilibrar as contas e investir pesado em segurança e tecnologia de ponta. Somos modelo nacional de investimento, fruto de um trabalho árduo e continuo”, afirmou.

Acompanhado do superintendente do Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp), tenente-coronel Rogério Quintero, Bustamante explicou o funcionamento da central de videomonitoramento do Estado, que contará com novas 15 mil câmeras com tecnologias de ponta. Segundo ele, os equipamentos serão distribuídos conforme os índices de criminalidade e tornarão Mato Grosso o Estado mais digital e mais vigiado do país.

“Esse sistema de controle de veículos vem trazer para a Segurança Pública e para a sociedade um avanço muito grande. Quando você entra no elevador, começa a arrumar a roupa e vê uma câmera, você para. Você pensa ‘não vou arrumar agora, porque tem alguém me olhando’. É natural que a pessoa se comporte diferente na frente da câmara. A ideia é trazer um conceito comportamental diferente, que a sociedade viva dentro dos limites da civilidade”, explicou o secretário.

Durante o podcast, Bustamante também comentou dados importantes da Segurança Pública, como apreensões recordes de droga, e a redução dos índices de homicídio em mais de 30 cidades do Estado. Ainda, ressaltou que o observatório de segurança pública possui credenciais excelentes, equiparando-se aos países de 1º mundo, e abordou sobre a implantação da Patrulha Rural, que leva mais segurança às famílias do campo.

A entrevista, comandada pelos jornalistas Fernando Martins e Camilla Zeni, pode ser conferida aqui: Youtube ou pelo Spotify.

Fonte: GOV MT