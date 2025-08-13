MATO GROSSO
Mato Grosso estreia na Goiás Feito à Mão e supera expectativas de vendas
Mato Grosso participou pela primeira vez da Goiás Feito à Mão – Feira de Artesanato e Economia Criativa, realizada nos dias 9 e 10 de agosto no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, e já saiu com um saldo positivo. Representado por um artesão indígena do núcleo de produção Álamo, da etnia Waurá, do município de Paranatinga, foram comercializadas 36 peças gerando um faturamento total de R$ 11,435 mil, conforme o balanço concluído nesta terça-feira (12.8).
A coordenadora de Artesanato da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), Lourdes Sampaio, explicou que a participação do Estado foi apenas com um artesão, pois o espaço do estande era reduzido e a organização pediu que fossem levadas peças exclusivamente artesanato indígena.
“Ele foi para lá na expectativa de vender pouco, porque eram apenas dois dias de evento, mas ficou surpreso com o volume de vendas. Foram pouco mais de 45 peças que ele levou e vendeu 36. Ele aproveitou e esticou o tempo na cidade pela oportunidade de comprar insumos, como miçangas, que em Goiânia têm preços mais acessíveis”, contou.
Promovida pelo Goiás Social e pela Secretaria da Retomada, a 9ª edição da Goiás Feito à Mão reuniu mais de 100 artesãos goianos e convidados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal. O evento já se consolidou como uma das principais vitrines do artesanato da região Centro-Oeste e, segundo os organizadores, deve ganhar um dia a mais na próxima edição para receber novos estados.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Vigia Mais MT se destaca como modelo de tecnologia e eficiência em Segurança Pública em encontro nacional de secretários
O programa Vigia Mais MT foi tratado como exemplo de eficiência no emprego da tecnologia de videomonitoramento em Segurança Pública e modelo de otimização de recursos durante a reunião do Conselho Nacional de Secretários de Segurança (Consesp), que aconteceu nesta terça-feira (12.8), em Manaus, no Estado do Amazonas.
A exposição, feita pelo secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, despertou interesse e levantou o debate entre os secretários sobre a importância de se conhecer boas práticas governamentais voltadas à segurança da população.
“Mato Grosso criou lei própria e uma forma eficiente de aquisição e gestão dos equipamentos de videomonitoramento que está se mostrando eficaz para o Estado. Acabei de pedir ao secretário Roveri uma visita institucional para conhecer o Vigia Mais MT de perto. Esse programa cairá como uma luva ao que buscamos para o Acre. Vamos conhecer e, com certeza, adaptar o modelo mato-grossense à nossa realidade”, reagiu o secretário de Segurança do Acre, José Américo de Souza Gaia.
Gaia destacou que, além da muralha digital voltada à prevenção e repressão, inclusive com certificação das imagens como provas criminais nos inquéritos, Mato Grosso reduziu os custos na aquisição dos equipamentos com as parcerias estabelecidas com as prefeituras e instituições privadas para instalação e manutenção das câmeras.
O secretário de Segurança de Rondônia, coronel Felipe Bernardo Vital, disse que ficou impressionado com o que Mato Grosso está fazendo com o uso da tecnologia de videomonitoramento. Ele disse que também já acertou com o secretário Roveri uma visita institucional para conhecer o Vigia Mais MT, junto com o secretário José Gaia.
“O Mato Grosso avançou muito na questão das câmeras de videomonitoramento. Vimos aqui o quanto está eficiente o programa, mas a gente também está trabalhando nesse sentido. Então, nos integrar ao Mato Grosso e ao Acre nos tornará mais eficientes no combate ao tráfico de drogas”, avalia coronel Vital.
Diante do número de secretários que manifestaram interesse em conhecer o Vigia Mais, o secretário César Roveri se colocou à disposição para recebê-los em Mato Grosso e compartilhar o modelo desenvolvido e a legislação criada, estabelecendo as regras de adesão ao programa e gestão dos equipamentos.
“Será uma grande satisfação recebê-los e compartilhar a expertise dos nossos técnicos e a preocupação do Governo de Mato Grosso em investir e tornar a segurança pública mais eficiente na prestação de serviços à população. É gratificante saber que podemos contribuir com outros Estados”, avalia Roveri.
Apresentação
Durante quase 1h, o secretário César Roveri e o tenente PM Leandro Alves, integrante da equipe do Vigia Mais MT, expuseram o programa e responderam questionamentos dos secretários.
Roveri detalhou o processo de compra dos equipamentos de videomonitoramento, expôs o Vigia Mais nas versões criadas para instalação de câmeras em parceria com os municípios e a iniciativa privada, de segurança nas escolas, de fiscalização de obras públicas e postos da fazenda pública (entrada e saída de mercadorias), além do Vigia Mais Motoristas.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Seciteci abre inscrições para cadastro de reserva e contratação de professores
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) publicou edital de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para contratação temporária de professores da Educação Profissional e Tecnológica. Os interessados podem se inscrever a partir desta quarta-feira (13.8) até o dia 18 de agosto.
O edital 011/2025 trata de processo seletivo simplificado e prevê salários de R$ 3.068,62 a R$9.205,87, de acordo com a carga horária e titulação do profissional.
Os contratados atuarão nas Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) de Água Boa, Campo Verde e Sorriso, além de cursos fora de sede em Colniza, Juruena e Santa Terezinha.
As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente pelo site da Seciteci (Acesse Aqui) até às 23h59 do dia 18. As áreas contempladas pelo edital são: Informática, Agronomia, Administração, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Engenharia de Controle e Automação.
Para participar, os interessados devem apresentar todos os documentos exigidos para comprovação de escolaridade, titulação e experiência profissional.
A seleção será composta por avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório, com pontuação baseada na formação acadêmica e na experiência docente e profissional na área de atuação.
O resultado final será publicado no dia 29 de agosto (29.8). Para mais informações, confira o edital completo e o quadro de vagas clicando aqui.
O superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da Seciteci, Ederson Andrade, explica que o edital 011/2025 foi necessário para garantir a contratação de professores onde não foi possível através dos editais anteriores. “Estamos tentando garantir o direito dos alunos ao ensino técnico de qualidade mediante convocação de professores onde esgotamos as possibilidades de contratação através dos editais já vigentes”.
*Com supervisão de Téo Meneses.
Fonte: Governo MT – MT
Prefeito de Cuiabá destaca poder da geração de empregos na ExpoEcos
Secretária visita deputada estadual em busca de recursos para saúde de Várzea Grande
Cejusc da Saúde Pública reduz o tempo de resposta aos atendimentos da população mato-grossense
Prefeitura mobiliza força-tarefa para limpeza, manutenção e melhorias em diversos bairros nesta quarta (13)
Câmara Municipal aprova projeto do vereador Dilemário que cria o Selo “Empresa Amiga do Idoso” em Cuiabá
Segurança
Polícia Militar fecha área de desmatamento ilegal em fazenda e prende três homens em flagrante
Equipes do Batalhão Ambiental e da Força Tática fecharam uma área de desmatamento ilegal em uma fazenda, na zona rural...
Polícia Militar prende homem com 110 porções de maconha em Cuiabá
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) 24º Batalhão prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas,...
Polícia Civil cumpre buscas contra homem investigado por uso de múltiplas identidades para prática de crimes em Várzea Grande
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Hidra, para cumprimento de mandado de...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Unidade móvel da Justiça Eleitoral fará coleta biométrica durante a ExpoJuína, que começa nesta quarta-feira (6)
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
-
JUSTIÇA2 dias atrás
Nota de Pesar – Estagiária Eileen Naiely da Silva
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Alunos do SoleTRE recebem mais um incentivo ao aprendizado com kits escolares
-
CIDADES5 dias atrás
Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido