MATO GROSSO
Mato Grosso fortalece negócios e parcerias durante a Expocruz 2025 na Bolívia
Mato Grosso marcou presença mais uma vez na Expocruz, feira multissetorial realizada de 19 a 28 de setembro em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Desde 2016, o Estado participa do evento, que reúne oportunidades de negócios, rodadas comerciais e atrações para o público final. Neste ano, a missão empresarial foi organizada em parceria com o Sebrae-MT e a Federação das Indústrias (Fiemt), com apoio da Agência Invest MT e do convênio Sedec/Uniselva/UFMT.
A comitiva contou com 11 empresários, três consultores do Sebrae e representantes de dois municípios: o prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, André Bringsken, e a assessora de Turismo de Juína, Thaís Bergamin Lima. O estande mato-grossense, de 64 m², recebeu visitantes e promoveu a divulgação de produtos e serviços locais, além da distribuição de brindes.
Entre os destaques da agenda, estiveram a participação no Meeting Negócios de Fronteira Brasil–Bolívia, em que empresas apresentaram suas potencialidades, reuniões no Consulado do Brasil e encontro com representantes do Fonplata, banco regional que atua no financiamento de projetos de desenvolvimento em países do Cone Sul.
O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, ressaltou a importância estratégica da aproximação com a Bolívia.
“Temos a maior fronteira terrestre de Mato Grosso, com 750 km, e precisamos ampliar as conexões logísticas, rodoviárias e aéreas para facilitar os negócios e aproximar empreendedores. Essa relação é cada vez mais sólida e próspera para ambos os lados”, afirmou.
A assessora de Turismo da Prefeitura de Juína, Thaís Bergamin, destacou o potencial turístico e cultural de Juína, que esteve representada no estande.
“A Expocruz nos permite apresentar o Vale do Juruena e o etnoturismo das etnias Enawenê-Nawê e Cinta Larga, além da vocação mineral de Juína, conhecida mundialmente pelo diamante. É uma porta aberta para atrair investimentos para toda a região noroeste”, disse.
Empresários mato-grossenses também relataram resultados positivos. A Procolchões, formada pelas marcas Probel e Prodormir, comemorou novos contatos e negociações. “Foi mais uma oportunidade importante para ampliar parcerias e mostrar a força das empresas do nosso Estado”, destacou o gerente comercial da empresa, Getulio Duarte de Andrade.
A participação de Mato Grosso na Expocruz reforçou o intercâmbio econômico, cultural e institucional com a Bolívia, consolidando o evento como espaço estratégico para a internacionalização de negócios e para a promoção do Estado na América Latina.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Forças de segurança apreendem mais de quatro toneladas de drogas e causam prejuízo de R$ 70 mi às facções criminosas
As forças de segurança de Mato Grosso apreenderam mais de quatro toneladas de entorpecentes entre os dias 23 e 27 de setembro, em operações realizadas em diferentes municípios do Estado e no Amazonas. Também foram apreendidas aeronaves, veículos, armas de fogo e munições, gerando um prejuízo estimado em mais de R$ 70 milhões às facções criminosas.
As ações fazem parte das operações Tolerância Zero às Facções Criminosas, que reforçam o combate ao tráfico de drogas e a descapitalização de organizações criminosas por meio de grandes apreensões de bens e recursos. As operações contaram com a participação de policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Militar, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira (FAB), e Polícia Militar do Amazonas.
O coordenador do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), coronel Manoel Bugalho, destacou a importância dos investimentos do Governo do Estado na estruturação das forças de segurança e no monitoramento das fronteiras.
“O Estado de Mato Grosso oferece apoio e estrutura robusta às forças de segurança, o que nos dá condições para realizar operações desse porte. O suporte do governador Mauro Mendes, do secretário de Segurança Pública, coronel César Roveri, a dedicação dos nossos operadores, a integração entre as forças de segurança e a participação do cidadão, fortalecem o enfrentamento às facções e contribuem para a descapitalização desses grupos, garantindo mais segurança à população mato-grossense”, afirmou.
Principais ocorrências
No sábado (27.9), um homem e duas mulheres foram presos com mais de 200 quilos de cocaína na MT-265, em Porto Esperidião (a 322 km de Cuiabá), região de fronteira com a Bolívia. A apreensão da droga causou um prejuízo estimado em R$ 5 milhões às facções criminosas. Durante barreira na MT-265, entre as dezenas de veículos abordados, os policiais encontraram, em uma motocicleta Honda Bros e em um Fiat Strada, 188 tabletes de cloridrato de cocaína e 16 tabletes de pasta base.
Os suspeitos, veículos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Fronteira (Defron), da Polícia Civil, em Cáceres, para as providências legais de autuação dos criminosos e continuidade das investigações.
Na sexta-feira (26), o Gefron, a Polícia Federal, Ciopaer e a Força Aérea Brasileira (FAB) apreenderam um avião com 1 tonelada de cocaína, em Rondonópolis (a 220 km de Cuiabá). O prejuízo causado às facções criminosas é estimado em mais de R$ 28 milhões. A ação, que ocorreu em uma área rural próxima à divisa do município com Alto Garças (a 357 km de Cuiabá), contou com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e equipes da Polícia Militar. Toda a operação também resultou na prisão de três traficantes em flagrante.
No mesmo dia, a Polícia Federal, Gefron, a Companhia de Operações Especiais (PM/AM) e a Força Aérea Brasileira (FAB) apreenderam cerca de 400 quilos de cocaína e skunk em uma área rural próxima ao município de Urucará, no Amazonas. A ação teve início após informações apontarem que uma pista de pouso clandestina estaria sendo utilizada como ponto estratégico para armazenamento e transporte de carregamentos de drogas. A partir daí, as forças de segurança integraram esforços, realizaram cruzamentos de dados e desencadearam a operação.
Com a aproximação das equipes, os criminosos abandonaram o local às pressas. A pronta reação dos policiais garantiu a apreensão de 13 fardos abarrotados de entorpecentes. Sem qualquer chance de remoção, a aeronave foi inutilizada pelos próprios agentes. As diligências seguem em andamento para identificar e capturar os responsáveis pelo carregamento milionário.
Na quinta-feira (25), mais de 450 quilos de entorpecentes foram apreendidos em Pontes e Lacerda durante uma operação entre o Gefron e Polícia Militar. A ação gerou um prejuízo às facções criminosas de quase R$ 9 milhões. Um homem foi preso em uma residência, onde foram encontrados 356 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, 95 kg de cocaína, um veículo Fiat Argo, uma espingarda de calibre 22 e cem munições.
Na quarta-feira (24), uma operação integrada causou um prejuízo de mais de R$ 8,4 milhões às facções criminosas em Pontes e Lacerda. Conforme balanço do Gefron, foram apreendidos mais de 920 tabletes de drogas, entre elas a supermaconha, cloridrato de cocaína, pasta base e haxixe. Também houve a apreensão de oito armas do tipo, fuzil, carabina, revólver e pistolas, além de mais de 230 munições.
Dois homens foram presos na ação com dois veículos, uma Toyota Hillux e um veículo Chevrolet Prisma que dava apoio aos suspeitos. Os policiais também apreenderam U$ 6,5 mil, equivalente a quase R$ 35 mil.
Na terça-feira (23), uma operação na BR-070, em Cáceres, resultou na apreensão de 53 quilos de cloridrato de cocaína em uma caminhonete S10. Um homem foi preso e levado para delegacia. Com a apreensão da droga, o prejuízo estimado as facções criminosas é de R$ 1,3 milhão.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros presta socorro às vítimas de acidente entre veículo e caminhonete
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, neste domingo (28.9), três vítimas de um acidente de trânsito por colisão envolvendo um veículo de passeio e uma caminhonete, na Avenida Ismael José do Nascimento, em Tangará da Serra (a 241 km de Cuiabá).
A equipe da 3ª Companhia Independente Bombeiro Militar (3ª CIBM) foi acionada por volta das 10h e, ao chegar ao local, constatou que no veículo de passeio haviam cinco ocupantes, dos quais apenas três precisaram de atendimento, incluindo uma criança de seis anos. Os ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos.
Segundo informações preliminares, a caminhonete não teria observado o veículo de passeio que trafegava em sentido contrário pela mesma avenida e acabou invadindo a preferencial, causando o acidente.
Os bombeiros militares realizaram os primeiros socorros nas três vítimas, que apresentavam ferimentos leves, e, em seguida, as encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
*Sob supervisão da SD Karine Miranda
Fonte: Governo MT – MT
Forças de segurança apreendem mais de quatro toneladas de drogas e causam prejuízo de R$ 70 mi às facções criminosas
Sine Sinop oferece mais de 400 vagas de emprego hoje (29)
Corpo de Bombeiros presta socorro às vítimas de acidente entre veículo e caminhonete
Novo PAC Saúde acelera início das obras Seleções 2025 com formalização concluída
Corpo de Bombeiros aplica mais de R$ 205 milhões em multas por uso irregular do fogo em MT
Segurança
Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Itaúba
Um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Itaúba (600 km ao norte de Cuiabá),...
PM detém integrantes de facção criminosa com arma de fogo e munições
Dois homens, de 22 e 28 anos, foram presos e outras duas adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidas,...
Polícia Civil identifica motorista e localiza carro envolvido em acidente com morte em Rondonópolis
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) de Rondonópolis, com apoio de outras unidades...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
JUSTIÇA7 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
Cuiabá7 dias atrás
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
-
CIDADES6 dias atrás
Cronograma para limpeza de cabos e fios dos postes é apresentado pela Energisa; ação iniciou hoje (23)
-
CIDADES7 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Incêndio no Parque Estadual da Serra Azul foi criminoso, confirma perícia do Corpo de Bombeiros
-
CIDADES3 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Política4 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura