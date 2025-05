Mato Grosso intensifica protocolos para impedir entrada de gripe aviária no Estado

A trajetória empreendedora de Roni Luiz da Silva, proprietário da Sol Transportes, em Lucas do Rio Verde, é marcada por coragem, resiliência e visão de futuro. Após anos trabalhando no setor do agronegócio, Roni decidiu seguir um novo caminho e se consolidou no ramo da logística.

Atualmente, a empresa opera com frota própria e também, mais de duas décadas, em parceria com uma grande empresa de transporte. Referência em entregas na região, Roni deu um salto importante no negócio com o apoio da Desenvolve MT.

No início do ano, o empresário acessou a linha de investimento Desenvolve Empresarial. O recurso foi fundamental para modernizar a estrutura da transportadora, permitindo a aquisição de uma empilhadeira, climatizador e novos móveis para o galpão da empresa. A renovação do espaço profissionalizou ainda mais o ambiente de trabalho, elevando o padrão de atendimento.

A empilhadeira, por exemplo, representava um antigo desejo do empresário e se transformou em um diferencial estratégico para a Sol Transportes. Com o novo equipamento, a empresa ganhou mais autonomia e aumento na receita.

“Agora posso descarregar materiais pesados, oferecer esse serviço aos clientes e até fazer locações. Já aumentou em 5% nossa eficiência”, comemora o empresário.

O processo de contratação do crédito foi considerado ágil e bem orientado. Em cerca de dois meses, a operação foi concluída, garantindo não apenas investimentos na infraestrutura, mas também o pagamento do décimo terceiro salário para os colaboradores. O bom atendimento e a clareza nas etapas do financiamento foram destacados como pontos positivos da experiência com a Desenvolve MT.

Com mais de 20 anos de atuação no setor logístico, a Sol Transportes é especializada no transporte de defensivos agrícolas e realiza, em média, 5 mil entregas mensais na região norte do estado e em outras cidades do país.

A jornada empreendedora de Roni é marcada por aprendizado contínuo. O empresário começou no setor como funcionário e, com o tempo, construiu uma empresa sólida, formando parcerias com visão estratégica. A entrada no ramo da logística, embora desafiadora, transformou-se em um caminho promissor de crescimento, impulsionado pelo o apoio da Desenvolve MT.

Crédito

Até abril deste ano, a Desenvolve MT já liberou cerca de R$35,5 milhões em crédito, beneficiando empreendedores de diversas regiões do estado. A linha de investimento, Desenvolve Empresarial, tem sido fundamental para impulsionar negócios em todo o estado. Só em 2025, foram financiados pouco mais de R$29 milhões por meio da modalidade.

Os recursos são destinados à modernização de empresas, aquisição de equipamentos, reformas e capital de giro. Casos como o da Sol Transportes evidenciam como o crédito certo, no momento certo, pode mudar a história de um empreendimento.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT