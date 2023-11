Mato Grosso prospecta novos mercados na China e na Índia

Dois representantes do Parlamento estadual participam da comitiva mato-grossense que passa pela China e pela Índia entre os dias 3 e 16 de novembro. O objetivo da missão é prospectar os produtos mato-grossenses no mercado asiático e identificar oportunidades de parcerias. Os deputados estaduais Diego Guimarães (Republicanos) e Beto Dois a Um (PSB) integram a comitiva liderada pelo governador Mauro Mendes (União Brasil) e com a presença de secretários de estado e representantes dos setores produtivos.

Os primeiros quatro dias da missão foram marcados pela participação mato-grossense na Feira China International Import Expo (CIIE), em Xangai, um dos principais eventos que reúne importadores de diferentes cadeias produtivas do mundo inteiro. Mato Grosso instalou um estande no local para expor produtos como grãos, algodão e carne bovina, principais itens que movimentam a balança comercial da China.

De acordo com o deputado Diego Guimarães, a exposição mato-grossense movimentou o pavilhão da Feira e foi um dos mais visitados. “A primeira fase da viagem foi muito proveitosa, o estande de Mato Grosso apresentou seus produtos, principalmente do agronegócio, como soja, milho, algodão e especialmente a carne. O estande teve muita participação e procura”, descreveu Guimarães.

O deputado destacou a preocupação dos líderes chineses com a segurança alimentar e, consequentemente, em busca de parcerias que garantam o fornecimento de comida para os chineses. “Estivemos em Haikou, província que deverá despontar nos próximos 15 anos e que é uma ilha de livre comércio com objetivo de viabilizar uma relação de cooperação com a ZPE (Zona de Processamento para Exportação) de Cáceres. Bons frutos deverão ser colhidos dessa missão à China”.

Na segunda-feira (6), o governo assinou dois termos de cooperação com províncias chinesas. Com a província de Fujian, o objetivo é consolidar a relação comercial entre os dois estados. O segundo termo foi assinado com o governo de Shaanxi, com foco em criar um canal de negócios entre a Zona Franca do estado chinês e a ZPE de Cáceres.

Depois da China, a comitiva segue para Nova Delhi, na Índia, onde acontece a primeira missão oficial de Mato Grosso ao país. De acordo com o governo, será uma visita de prospecção, com reuniões com representantes de governo e empresariais, além de visitas técnicas. As reuniões serão realizadas com a Confederação das Indústrias Indianas e com o Conselho de Promoção de Exportações de Engenharia da Índia.

Também está prevista a participação da delegação na Índia International Trade Fair (IITF) e a realização do Invest In Mato Grosso, evento que terá o intuito de apresentar oportunidades de negócios e investimentos no estado, realizado pelo Governo de Mato Grosso com a Aprosoja, e com apoio do Governo brasileiro na Índia e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Mercado promissor – Nos últimos três anos, as exportações mato-grossenses para a China dobraram. Em 2020, o envio de produtos de Mato Grosso para o país movimentou US$ 5,455 bilhões. Este ano, entre janeiro e outubro, a venda para os chineses equivale a US$ 11,535 bilhões.

A soja é o principal item da lista e representa 75% da receita das exportações totais deste ano. Ao todo, US$ 8,677 bilhões foram comercializados entre janeiro e outubro de 2023. Em seguida, o milho configura em segundo lugar com a movimentação de US$ 1,270 bilhão no período e a carne bovina possui a terceira maior receita, com US$ 1,013 bilhão.

Comitiva – Além dos deputados e do governo estadual, participaram representantes da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), Associação de Produtores de Soja e Milho (Aprosoja), Associação de Criadores de Suínos (Acrismat), Associação de Produtores de Associação dos Produtores de Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigantes (Aprofir), Associação de Produtores de Sementes (Aprosmat), da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), do Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae) e do Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac). (Com informação da Secom-MT)