Mato Grosso recebe capacitação para expansão da estratégia de pré-natal para os pais

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), promove, na próxima terça-feira (10.05), uma oficina de capacitação para a implementação da Estratégia do Pré-natal do Pai/Parceiro (EPNP) nos serviços da Atenção Primária de Saúde (APS) dos 141 municípios de Mato Grosso.

A capacitação, destinada às equipes de saúde, será realizada no Hotel Mato Grosso Palace, em Cuiabá, das 8h às 17h, e faz parte de uma agenda nacional, que conta com a realização da mesma oficina nas 27 unidades federativas do país.

A Estratégia do Pré-Natal do Pai/Parceiro (EPNP) é um importante instrumento para qualificar a atenção à gestação, ao parto e ao nascimento e aprimorar os vínculos afetivos familiares dos usuários e das usuárias nos serviços da Rede Pública de Saúde. Com ela, ainda é possível ampliar o acesso e o acolhimento dos homens que serão pais aos serviços e programas de saúde, além de qualificar as práticas de cuidado com a saúde do homem no Sistema único de Saúde (SUS).

O procedimento Pré-Natal do Pai/Parceiro foi inserido no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS por meio de Nota Técnica que também estabelece os procedimentos dos testes rápidos de HIV e sífilis para detecção desses vírus na gestante ou no pai/parceiro.

Por meio do registro é possível acompanhar a produção da Estratégia do Pré-Natal do Pai/Parceiro na Atenção Primária e, assim, fortalecer as ações de paternidade e cuidado no SUS. A estratégia também contribui para a ampliação e melhoria do acesso e acolhimento dos homens nos serviços de saúde.

Para participar da oficina de capacitação, os interessados podem acessar o link de inscrição.