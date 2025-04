Mato Grosso registra crescimento na abertura de novas empresas e chega a mais de 476 mil ativas

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) participou do Seminário Internacional de Manejo Integrado do Fogo, realizado em Campo Grande (MS), um dos principais fóruns técnicos sobre políticas públicas de prevenção e combate aos incêndios florestais no país.

O evento, que ocorreu nos dias 2 e 3 de abril, reuniu especialistas de renome nacional e internacional, promovendo a troca de experiências e a construção de soluções interinstitucionais frente aos desafios impostos.

Além do CBMMT, participaram representantes do Ministério do Meio Ambiente (MMA), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema), do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, de instituições acadêmicas, organizações do terceiro setor e agências ambientais brasileiras.

Durante o seminário, o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes, apresentou os resultados operacionais alcançados em 2024, destacando a antecipação das estratégias e a intensificação das ações de prevenção, preparação, resposta e responsabilização.

Ele também detalhou o planejamento robusto para a Temporada de Incêndios Florestais de 2025, que prevê a ampliação de bases operacionais, o reforço do efetivo, o fortalecimento de parcerias com o setor produtivo e investimentos significativos em monitoramento, inteligência e fiscalização ambiental.

“Mato Grosso reafirma seu compromisso com a proteção ambiental, aliando inovação, articulação e responsabilidade para garantir a preservação dos seus biomas e a segurança das populações afetadas pelos incêndios florestais”, afirmou o comandante.

Representando o Estado de Mato Grosso, o secretário-adjunto de Meio Ambiente, Alex Marega, apresentou as estratégias do Governo do Estado diante do crescente desafio da crise climática, com foco no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento Ilegal e Combate aos Incêndios Florestais.

Sua apresentação evidenciou o alinhamento entre as ações ambientais e o desenvolvimento sustentável, com destaque para os investimentos em tecnologia, fiscalização, capacitação e articulação institucional.

A participação de Mato Grosso reforçou o protagonismo do Estado na agenda ambiental brasileira, especialmente no que se refere à gestão integrada do fogo, ao enfrentamento dos crimes ambientais e a proteção dos biomas nacionais.

