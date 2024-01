Mato Grosso registrou abertura de 85,4 mil empresas em 2023

O início de ano é marcado por ser um período de muitos gastos e os pais com filhos em idade escolar ainda têm despesas extras com os materiais escolares. A pesquisa de preços é fundamental para economizar, e o Menor Preço, do Programa Nota MT, pode ser um aliado nesse momento. A ferramenta disponibiliza a consulta dos preços encontrados no comércio para mais de 50 milhões de termos de busca.

Por meio dessa funcionalidade, o consumidor cadastrado no programa pode fazer a busca informando o nome do desejado ou pela leitura do código de barras. O resultado será os preços praticados para aquele produto, sendo possível fazer a comparação e uma escolha mais econômica na hora da compra, inclusive nas compras escolares.

Flavyanne Santa Barbara, que é mãe de duas crianças em idade escolar, de 7 e 13 anos, afirmou que pesquisa muito os preços antes de comprar. Apesar de participar do Nota MT, ela não utilizava o Menor Preço, porém, ao ter conhecimento da ferramenta, afirmou que o aplicativo será de grande valia nas suas compras.



“A princípio vejo pela internet, busco o preço mais acessível e vou direto na loja para fechar. Muitas vezes compro em mais de lugar devido à falta de produtos. Mas, tem que garimpar! É muita diferença (de preços) de um lugar para outro! Com certeza, agora, vou começar a usar o Menor Preço, vai facilitar anda mais na hora da pesquisa”, relatou Flavyanne.

Pesquisa realizada em 18 de janeiro na ferramenta Menor Preço, dentro do site Nota MT

No exemplo, utilizando o termo ‘caderno universitário’ para a busca na ferramenta, o resultado mostra uma variação de preços entre R$ 19,20 e R$ 89,70, o que dá uma diferença de 367,19% a mais do maior valor para o menor valor encontrado. Ainda é possível verificar a descrição de cada produto e o local vendido, bem como endereço.



Além de materiais escolares, o Menor Preço, auxilia o consumidor em compras com outros produtos como, por exemplo, combustíveis, alimentos, bebidas, confecções, remédios, eletrônicos, celulares, televisores. Para isso, o sistema utiliza como base de dados para as buscas as notas fiscais (NF-e e NFC-e) emitidas no comércio em Mato Grosso, atualizadas a cada 24 horas, durante o período da noite.



A ferramenta está disponível gratuitamente no aplicativo e site do Nota MT. Para acessá-la o consumidor deve ser cadastrado no programa e fazer o login, depois clicar na opção “Menor Preço” e digitar o produto a ser pesquisado, ou ainda, por meio da leitura do código de barras do item.



É importante ressaltar que a ferramenta de pesquisa apresenta opões diferentes quando acessada pelo aplicativo de celular, tais como filtrar a pesquisa por localização, informando a distância máxima desejada, e por período em dias. Já pelo site, o usuário tem a possibilidade de visualizar os resultados dentro de um mapa.

*Sob a supervisão de Lorrana Carvalho