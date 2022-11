Mato Grosso reúne gestores das 27 Polícias Civis do País em evento sobre tecnologia e inteligência

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) assinou o contrato com a empresa Lotufo Engenharia, que será responsável por executar as obras da Orla de Santo Antônio de Leverger. Em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), serão investidos R$ 9.924.346,40 nesta obra.

A orla será construída na região da praia de Santo Antônio de Leverger. O projeto foi pensado para garantir a requalificação urbana do espaço, interligando a infraestrutura do local à beleza do rio. O objetivo é garantir conforto e segurança para todos os frequentadores da orla.

Nos próximos dias, a Sinfra-MT vai emitir a ordem de serviço para iniciar as obras.

“A orla de Santo Antônio vai ser muito emblemática, ela foi pensada com muito carinho por todos nós do Governo. Queremos resgatar as orlas dos rios, para que os turistas possam frequentar. Nós também vamos resgatar muito da nossa culinária, porque a orla vai ter restaurantes, peixarias, vai oferecer uma boa comida para todos nós”, afirma o secretário adjunto de Turismo, Jefferson Moreno.

O projeto foi desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria Adjunta de Cidades da Sinfra-MT. Será construída uma área total de 12,8 mil metros quadrados. Está prevista a implantação de um calçadão, dois bares, playground coberto, ambientes de convivência, arborização e iluminação, para que o espaço possa ser utilizado no período noturno.

Licitada em janeiro deste ano, a obra não havia sido iniciada antes devido a um recurso judicial interposto por uma das empresas participantes da concorrência. No entanto, o Tribunal de Justiça derrubou a liminar obtida pela empresa e autorizou o início dos trabalhos.

“O Governo de Mato Grosso investe muito na nossa planície pantaneira, seja com obras em rodovias ou obras urbanas. A Orla em Santo Antônio vai estimular o turismo, mas também será importante para a população da cidade, que ganha um espaço de convivência e lazer, com uma obra de qualidade”, afirma o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

A nova orla terá 182 vagas de estacionamento e conta com um plano de recuperação de áreas degradadas, para a área de preservação permanente localizada entre a Avenida Beira Rio e Rio Cuiabá, em um total de 2,85 hectares.

As obras fazem parte do Mais MT, o maior programa de investimentos da história de Mato Grosso, no eixo de Infraestrutura de Turismo, com recursos da Sedec-MT.

