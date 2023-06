Mato Grosso sedia 25º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal

O Governo de Mato Grosso sedia, de 14 a 16 de junho, o 25º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal. O evento, realizado no Palácio Paiaguás, debate temas comuns aos nove estados da região. No encontro, os governadores formulam a Carta de Cuiabá, endereçada ao Governo Federal, com posicionamento do grupo sobre a Cúpula da Amazônia.

Participam do evento chefes dos estados do Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Roraima, Pará e Rondônia, secretários de Estado e outras autoridades.

O evento tem início na quarta-feira (14), às 10h, com a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Consórcio Amazônia Legal. O encontro debate a criação das câmaras setoriais de Agricultura e Economia Verde, e Cultural, além da composição dos novos conselheiros fiscais.

À tarde, das 14h às 18h, são realizadas, simultaneamente, duas agendas: a dos presidentes dos Institutos de Terra da Amazônia Legal, que se reúnem com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e a dos secretários de Agricultura da Amazônia Legal.

Na quinta-feira (15), serão realizadas, pela manhã, uma oficina técnica sobre compras compartilhadas da Saúde e Segurança Pública, e a reunião das câmaras setoriais de meio ambiente, agricultura, segurança pública e dos Institutos de Terra.

Das 14h às 16h ocorrem as oficinas de contribuições para a Carta da Amazônia, e a continuação da reunião das câmaras setoriais iniciada pela manhã.

Já no último dia (16), pela manhã, os governadores se reúnem em Assembleia Geral e deliberam sobre os eventos da agenda Pan-Amazônia e validam a Carta de Cuiabá, com o posicionamento sobre a Cúpula da Amazônia. Os governadores também vão referendar a nomeação de Marcello Brito como secretário executivo do Consórcio Amazônia Legal, e a criação das câmaras setoriais de agricultura e economia verde, e de cultura.

Ao final, o anfitrião, governador Mauro Mendes, e o presidente do Consórcio Amazônia Legal, Helder Barbalho, atenderão a imprensa credenciada.

Confira a programação do 25º Fórum aqui.

Credenciamento

A participação da imprensa no evento é condicionada ao credenciamento prévio, que deverá ser realizado desta quarta-feira (07.06) até a próxima segunda-feira (12). Poderão ser credenciados um repórter de rádio, um repórter e um fotógrafo por site ou jornal, e um repórter e um cinegrafista por TV.

As solicitações contendo nome e função dos profissionais devem ser encaminhadas pelo e-mail [email protected]

As credenciais deverão ser retiradas com antecedência, no dia 13 de junho, no Palácio Paiaguás, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Fonte: Governo MT – MT