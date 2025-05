Mato Grosso sedia Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizou, na noite de quarta-feira (14.05), uma audiência pública de Ouvidoria e Participação Social em Primavera do Leste. O evento ocorreu na Câmara Municipal e foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Agência no YouTube, registrando expressiva presença de moradores, lideranças comunitárias e representantes de entidades locais. Cerca de 300 pessoas acompanharam o evento, entre participantes presenciais e espectadores que assistiram à transmissão ao vivo.

A iniciativa faz parte de um novo ciclo de audiências públicas promovido pela Ager-MT em oito cidades do Estado, com o objetivo de ampliar o diálogo com a população, colher sugestões e fortalecer a participação cidadã no processo regulatório. Durante o encontro, diversos temas relacionados à prestação dos serviços públicos delegados foram abordados pelos participantes.

O diretor regulador de Ouvidoria e Saneamento da Ager-MT, Jossy Soares, avaliou positivamente a audiência. “Tivemos uma boa representatividade da sociedade, com manifestações que envolveram tanto críticas construtivas quanto elogios à atuação da Agência. Um dos principais pontos debatidos foi o saneamento básico, serviço que ainda não está sob regulação da Ager, mas que contou com a presença do representante da agência local para esclarecimentos importantes”, destacou.

Outro tema que gerou mobilização foi a situação da rodovia MT-130, especialmente no trecho entre Primavera do Leste e Paranatinga, sob concessão da Rota dos Grãos S.A. “A presença da concessionária e a participação ativa da superintendente de Rodovias da Ager, Vaniele Fior, foram fundamentais para apresentar os avanços, esclarecer as medidas fiscalizatórias já aplicadas e detalhar o cronograma de obras previsto para a recuperação integral da rodovia até a metade do próximo ano”, acrescentou Jossy Soares.



Diego Eifler | Câmara de Vereadores de Primavera do Leste

Também participaram da audiência os superintendentes reguladores de Energia, Thiago Bernardes, e de Transporte Rodoviário Intermunicipal, Silvio Filho, que esclareceram os procedimentos adotados pela Ager diante de irregularidades e orientaram a população sobre os canais de comunicação para registro de reclamações e sugestões. “Saímos deste evento com a sensação de dever cumprido e com importantes encaminhamentos para aprimorar ainda mais a atuação da Agência”, afirmou o diretor.

O prefeito de Primavera do Leste, Sérgio Machnic, enalteceu o trabalho desenvolvido pela Ager-MT e parabenizou a equipe pela iniciativa. “Eu acompanhei lá atrás a criação da Ager Mato Grosso e foi uma decisão acertada do Governo do Estado. Hoje, vejo pessoas competentes e sérias trabalhando na Ager. Vocês estão de parabéns”, declarou.

A escolha do horário noturno para a realização das audiências busca garantir maior participação da população, especialmente daqueles que não têm disponibilidade durante o expediente comercial. As sessões contam com o apoio das ouvidorias municipais, Câmaras de Vereadores e Prefeituras locais.

Além de Primavera do Leste, o ciclo de audiências públicas da Ager-MT contempla os municípios de Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Guarantã do Norte, Água Boa, Confresa e Cuiabá. A iniciativa reforça o compromisso da Agência com a transparência, a melhoria contínua dos serviços públicos regulados e a valorização da escuta ativa da população mato-grossense.

Fonte: Governo MT – MT