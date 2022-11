Mato Grosso sedia encontro regional sobre práticas integrativas e complementares em Saúde

Representantes dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e do Distrito Federal se reúnem nesta terça-feira (22.11), às 18h30, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, para discutir Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. O 1º Encontro Centro-Oeste de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Ecopics) é realizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), em parceria com os três estados do Centro Oeste e o Ministério da Saúde. O evento segue até sexta-feira (25.11).

A proposta do encontro é apresentar e discutir temas relevantes para construção coletiva de um documento norteador para a implementação de políticas públicas nos municípios dos estados da Região Centro Oeste, fortalecendo as coordenações estaduais e municipais.

“A expectativa é possibilitar a ampliação de oferta das Práticas Integrativas e Complementares aos usuários do SUS, melhorando a rede de Atenção à Saúde”, diz a coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde da SES, Rosiene Pires

A cerimônia de abertura do evento está programada para ocorrer às 18h30 desta terça-feira. Em seguida, às 19h30, haverá a fala das autoridades presentes representando o Ministério da Saúde, os estados de MT, MS, GO e do DF, além do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

O encontro segue até sexta-feira com diversas atividades e debates, entre eles: Os Pilares do Cuidado Integral em Saúde; Experiências de Implementação de PICS na Média e Alta Complexidade; Política Nacional de Práticas Integravas e Complementares em Saúde (PNPIC); Política Nacional e Programa de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF); Formação Profissional em PICS com Foco em Atuação no SUS e Revisão do Documento Oficial das recomendações do 1º ECOPICS.

Além das palestras e debates, haverá, também, acolhimento dos participantes com as Prática Integrativas Tai Chi Chuan, estilo de arte marcial reconhecido como uma forma de meditação em movimento; Chi Kung, técnica de exercícios cuja a finalidade é estimular e promover uma melhor circulação de energia Qi no corpo; alongamento; técnica respiratória com condução meditação guiada; aromaterapia e dança circular. Confira em anexo, ao final da matéria, a programação completa do Ecopics.

Práticas Integrativas e Complementares

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) são recursos terapêuticos, de prevenção de doenças e recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e sociedade. “E, principalmente, no foco da promoção da saúde, melhorando a qualidade de vida da população”, acrescenta Rosiene.

As práticas foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC).

São elas: Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Medicina Antroposófica, Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Termalismo Social/Crenoterapia, Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa, Yoga, Apiterapia, Aromaterapia, Bioenergética, Constelação Familiar, Cromoterapia, Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição de mãos, Ozonioterapia e Terapia de Florais.

Os interessados podem assistir ao Encontro na modalidade online, pelo canal da Escola de Saúde Pública no Youtube, por meio deste link.

