“Mato Grosso tem impressionado o mundo e está à frente do mercado na economia verde”, afirma diretora de instituto chinês

A diretora-executiva do Global Environmental Institute China (GEI), Jiaman Jin, afirmou que o instituto “tem aprendido muito com Mato Grosso” em termos de produção sustentável e economia verde.

Jiaman participou do painel “Cadeias de abastecimento agrícola sustentável China-Brasil: construindo colaboração para preservar as florestas amazônicas e responder aos riscos das mudanças climáticas”, nesta terça-feira (05.12), na 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 28.

O GEI é um instituto ambiental que atua junto a políticos, empresas, cientistas e comunidades locais para construir soluções ambientais.

“Nós fizemos uma visita no Estado de Mato Grosso para ver ‘in loco’ as práticas. Aprendemos muito com o programa de passaporte verde de Mato Grosso, que assegura a sustentabilidade da carne produzida”, afirmou Jiaman.

Para a executiva, Mato Grosso tem sido pioneiro nesse mercado, o que tem “impressionado” os players mundiais.

“Vemos que são padrões internacionais implementados na cadeia da carne em Mato Grosso. A produção de carne dentro da perspectiva de baixa emissão de carbono é um mercado com grande potencial e vamos trabalhar para expandir isso”, registrou.

Também integrante do painel, o governador Mauro Mendes destacou que a rastreabilidade da carne é uma exigência dos grandes mercados e Mato Grosso tem cumprido com louvor esse requisito.

“Temos estabelecido instrumentos práticos e efetivos que garantem esta rastreabilidade e assegurem que todos aqueles que estão nessa cadeia produtiva possam estar exercendo a sua atividade com os devidos compromissos de sustentabilidade”, pontuou.

O presidente do Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), Caio Penido, ressaltou a importância de estreitar as parcerias com o mercado chinês.

“55% de tudo o que exportamos de carne vai para a China. A China é um grande parceiro. E Mato Grosso tem grande potencial de expandir a produção em áreas degradadas. Hoje produzimos uma carne de baixo carbono em larga escala e vamos avançar nessa meta de garantir segurança climática e segurança alimentar”, completou.