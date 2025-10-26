MATO GROSSO
Mato Grosso tem quase 27% de reeducandos do regime fechado trabalhando dentro e fora de presídios
O Sistema Penitenciário de Mato Grosso tem 26,8% dos presos do regime fechado trabalhando em atividades internas e externas. O levantamento leva em consideração o período de janeiro a setembro deste ano e já superou a meta estabelecida para o próximo ano, de acordo com o Plano Estadual de Trabalho e Renda no Sistema Penal.
Isso significa que dentro da população total de 15.162 mil privados de liberdade, distribuída nas 41 unidades prisionais do estado, 4.062 deles estão empregados dentro e fora dos presídios.
As atividades laborais externas incluem prestação de serviços em empresas privadas e órgãos públicos, como na construção civil, limpeza pública, montagem de componentes eletrônicos, fabricação de colchões, artefatos de concreto, entre outros. Nesses postos de trabalho estão empregados 2.200 reeducandos, que recebem remuneração.
Um dos exemplos de emprego na construção civil está em Barra do Garças. A nova unidade prisional do município, para 432 vagas, é construída com mão de obra de reeducandos. Toda a estrutura pré-moldada é feita na fábrica instalada em anexo à Penitenciária Central, onde trabalham 109 presos. Depois, é transportada até Barra do Garças e instalada por outro grupo de custodiados da cadeia pública do município, que trabalha na montagem da estrutura.
Nas atividades intramuros, são 1.862 reeducandos trabalhando de serralheria e marcenaria ao cultivo de hortaliças, produção de uniformes, fabricação de móveis e de fraldas, confecção de objetos decorativos, imagens sacras, de alimentos e artes plásticas. A Secretaria de Estado de Justiça tem 36 tipos diferentes de oficinas de trabalho internas, onde os reeducandos recebem remuneração, exceto aqueles que fazem limpeza e manutenção interna.
Levantamento da Secretaria de Estado de Justiça, por meio da Superintendência de Política Penitenciária, mostra a evolução do número de reeducandos trabalhando nos últimos cinco anos. Levando em conta o número de privados de liberdade e o aumento da população em comparação com os empregados em atividades laborais, de 2020 até os nove meses deste ano o percentual de aumento foi de 36,5%. Há cinco anos, o Estado tinha uma população prisional de 11.196 pessoas presas; em setembro deste ano, o número passou de 15 mil reeducandos.
O secretário de Justiça de Mato Grosso, Vitor Hugo Bruzulato, reforça que a Sejus e a Fundação Nova Chance têm buscado ampliar as parcerias para a ocupação remunerada de reeducandos, considerando a legislação estadual que ampara e estimula empresas privadas e a administração pública a contratar a mão de obra prisional e ampliar chances de novas oportunidades aos reeducandos.
“A secretaria enxerga o trabalho como instrumento essencial de transformação e reintegração social das pessoas privadas de liberdade. Por isso, estimulamos todas as alternativas viáveis de ampliação de oficinas de trabalho dentro das unidades prisionais e também a empregabilidade na iniciativa privada”, destaca o secretário da Sejus.
Plano Estadual
O Plano Estadual de Trabalho e Renda no Sistema Penal de Mato Grosso, aprovado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, estabelece metas anuais de educação, empregabilidade e qualificação profissional aos reeducandos.
O documento estabeleceu metas para que o Estado ampliasse em 10% o número de trabalhadores do regime fechado, a cada ano, a partir de 2024 até 2026. As metas tiveram como base os presos empregados em 2023, que era de 3.221 pessoas.
Com base nos números atuais, Mato Grosso praticamente já alcançou, nos primeiros nove meses deste ano, a meta estipulada para 2026, quando alcançou 4.062 reeducandos trabalhando.
Municípios receberão complemento de R$ 1,5 milhão para garantir piso mínimo do auxílio do Fethab Diesel
O Governo de Mato Grosso vai repassar R$ 1.515.189,16 aos municípios mato-grossenses referentes ao complemento financeiro destinado a garantir o piso mínimo mensal de R$ 25 mil, previsto no auxílio criado após o fim da contribuição do Fethab Diesel. Os valores foram divulgados por meio da Portaria nº 132, publicada pela Secretaria de Fazenda (Sefaz) em edição extra do Diário Oficial do Estado.
O governador Mauro Mendes destacou que o repasse reforça a parceria do Estado com os municípios e o compromisso com a infraestrutura. “Esse repasse mostra que o nosso governo é parceiro dos municípios. Mesmo com o fim da contribuição do Fethab Diesel, nós asseguramos que nenhum prefeito fique sem recursos para cuidar das estradas. Estamos mantendo o compromisso de garantir infraestrutura e apoiar quem produz, quem trabalha e quem vive no interior de Mato Grosso”.
De acordo com a Sefaz, o primeiro repasse do valor adicional será realizado até o dia 31 de outubro e corresponde às diferenças apuradas entre janeiro e setembro de 2025.
Deverão receber o complemento financeiro os municípios de Acorizal, Alto Taquari, Araguainha, Arenápolis, Conquista D’Oeste, Curvelândia, Denise, Glória D’Oeste, Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí, Jangada, Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Ponte Branca, Porto Estrela, Ribeirãozinho, Rio Branco, Santa Cruz do Xingu, Santo Afonso, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Várzea Grande.
O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, ressaltou que a portaria reflete a responsabilidade fiscal do Governo e a transparência nos repasses.
“A publicação da portaria reforça nossa responsabilidade fiscal e o respeito aos municípios. Transformamos o antigo modelo do Fethab em um sistema mais justo e eficiente, que garante repasses diretos e transparentes. Com esse adicional, garantimos que todos municípios recebam, no mínimo, R$ 25 mil por mês”, pontuou o secretário.
De acordo com o vice-governador Otaviano Pivetta, a compensação é essencial para manter a trafegabilidade e o escoamento da produção. “Essa compensação é essencial para manter a trafegabilidade e o escoamento da produção. Quem vive no campo sabe que estrada boa é sinônimo de economia forte. O Estado está fazendo a sua parte, dando previsibilidade financeira para que as prefeituras continuem investindo na base da logística rural”.
Os recursos do auxílio financeiro, incluindo o adicional, deverão ser aplicados exclusivamente em ações voltadas à infraestrutura rodoviária, como manutenção e construção de rodovias municipais e estaduais não pavimentadas, incluindo pontes e bueiros de até 12 metros. Também poderão ser utilizados na aquisição e manutenção de equipamentos rodoviários, combustíveis, lubrificantes, peças e serviços necessários para execução dessas obras.
Na execução dessas atividades, os municípios beneficiados deverão seguir as normas e diretrizes técnicas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), garantindo a correta aplicação dos recursos e a qualidade das obras realizadas.
O mecanismo de compensação foi criado pelo Governo de Mato Grosso após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 15 da Lei nº 7.263/2000, que tratavam da destinação dos recursos do Fethab Diesel.
Agroindústrias com selo do SIAPP conquistam 25 premiações no Festival do Queijo de Mato Grosso
Agroindústrias com o selo do Serviço de Inspeção Agroindustrial e de Pequeno Porte (SIAPP) receberam 25 premiações no 2° Concurso de Queijos e Produtos Lácteos de Mato Grosso, realizado no encerramento do primeiro Festival do Queijo de Mato Grosso, na noite deste sábado (26), no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá.
Promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT), em parceria com a Secretaria de Agricultura Familiar de Mato Grosso (Seaf/MT) e Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), o evento contou com 12 categorias. O produtor Silas Vicente, da Quinta da Cartucheira, de Nossa Senhora do Livramento, foi o destaque da noite com seis premiações. A agroindústria dele conta com o SIAPP 003.
A Quinta da Cartucheira conquistou quatro ouros, com a Manteiga Trunfada e os queijos Ouro da Cartucheira, Esmeralda da Cartucheira e o Diamante da Cartucheira, além de prata com o Rubi da Cartucheira. Também recebeu o prêmio de Melhor Queijo de MT, na Categoria Super Ouro, com o queijo Ouro da Cartucheira. A queijaria acumula prêmios internacionais, como em Portugal e na França.
Após se consolidar no mercado, Silas passou a ensinar outros produtores, que também conseguiram o selo de inspeção sanitária do Siapp, uma parceria entre Seaf, Empaer e Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) para que produtores de pequena escala ingressem no mercado formal com agilidade, ao mesmo tempo em que garante o cumprimento das normas sanitárias dos produtos de origem animal para consumo humano.
Os alunos de Silas passaram a conquistar novos mercados no Estado e premiações pelo Brasil. Curiosamente, ele foi o primeiro a experimentar o queijo maturado de casca florida “Yatav de Leverger”, da produtora Ludymilla Camareiro de Abreu, do Milagre da Vida, em Santo Antônio do Leverger, que ganhou medalha de ouro no Expoqueijo 2025, em Minas Gerais, principal concurso internacional do Brasil, com participação de mais de 20 países.
Na noite de ontem, Ludymilla recebeu a medalha de ouro na categoria Cachorrada com Certificado, com a Cachorrada Ruah. Ela detém o SIAPP número 002. “Ver a Seaf, Empaer e Indea atuar de forma conjunta para atender o pequeno produtor rural e fazer parte disso é uma experiência sensacional”, avaliou. Segundo ela, o selo abriu as portas para a comercialização dos produtos no mercado formal. “Hoje eu vendo para uma das redes de supermercado mais exigentes, em termos de qualidade e normas sanitárias, de Cuiabá”, destaca.
Com medalha de prata com o queijo ‘Ipê Branco Neves’, na categoria “Queijo de Massa Crua – Maturado acima de 31 dias – Com Certificação”, a produtora Ana Maria de Freitas, da Queijaria Sítio Dois Corações, em Nossa Senhora do Livramento, conta que, ao buscar qualificação, passou uma semana em Minas Gerais e, em seguida, conheceu Silas. “Somos uma equipe com cerca de 15 pessoas que o Silas acolheu. Ele foi o primeiro premiado de Mato Grosso, de queijos finos, e nos qualificou. É uma referência para nós. Foi nele que nos espelhamos e melhoramos nossa qualidade.”
Segundo a produtora, o ‘Ipê Branco Neves’ foi inspirado no Canastra. “Hoje meu carro-chefe são os queijos de massa, que são os maturados. O mais vendido é o Canastra”, destaca. Ela produz sozinha uma média de 10 queijos por semana, com cerca de 100 litros de leite. O pai faz a ordenha nas vacas do próprio sítio.
Ana Maria passou a vender os queijos quando a mãe ficou idosa. “Minha mãe produziu o frescal a vida inteira. Ao lidar com a comercialização, vi a necessidade de aperfeiçoamento”. Ela recebeu o selo do SIAPP 025, em cerimônia simbólica durante a abertura do Festival do Queijo, com outros oito produtores de pequena escala. “O SIAPP abre as portas para a comercialização formal em todo Estado. É a porta de entrada, o reconhecimento do produto”, avalia.
A meta de Ana Maria é aumentar a produção após obter o selo. “Vou percorrer também os pontos de venda”. Ela também produz o Ipê Amarelo Ouro, uma manteiga de garrafa que conquistou o ouro no Prêmio Queijo Brasil 2025, em Blumenau (SC). No evento, o doce de leite dela ficou com o bronze.
Com o selo do SiAPP 013, a queijaria Vila Láctea, de Sorriso, obteve o ouro com o queijo Poranga, mais duas pratas com o Mofo Azul e o Iogurte de Morango, além de um bronze com o Cabacinha. Também nas categorias com certificação, proveniente da obtenção do selo do SIAPP, Nildes Queijos e Derivados, da produtora Evanildes de Oliveira Balbino, de Paranatinga, ficou com dois ouros com o Requeijão de Corte e o Queijo do Vale, e bronze com o doce de leite em barra.
Outros dois ouros foram conquistados pela Queijaria Brasifort, de Nova Brasilândia, com o doce Cachorrada e o Doce de Leite Pastoso, além do bronze com a Manteiga. Do produtor Isaías Nunes de Freitas, a Brasifort conta com o selo do SIAPP 022. De Nova Mutum, com o selo 011, a Queijaria Cattani conseguiu um ouro com o queijo Maringá Trufado e uma prata com Queijo Maringá massa filada.
Já Jackson Marques Pacheco, do Lenda do Pantanal, de Santo Antônio do Leverger, conquistou três bronzes com os queijos Si Minino, Alvorecer e Pantanal. Ele obteve o primeiro registro do Siapp em Mato Grosso. “Sem esse registro, eu atuaria de forma irregular. Agora, com ele, posso chegar na porteira da minha fazenda e vislumbrar a possibilidade de levar meus produtos para onde eu quiser”, destacou.
O SIAPP foi criado pela Lei nº 12.387/2024 para desburocratizar, agilizar e baratear o processo de regularização sanitária, o que promove a inclusão produtiva e valoriza a produção da agricultura de pequena escala.
A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, destacou que o resultado é motivo de orgulho para todo o Estado. “A gente vê produtos de excelência sendo reconhecidos, e isso dá confiança pro consumidor, que sabe que está levando pra mesa algo seguro, de qualidade, feito com capricho. O Estado acredita muito no potencial da agricultura familiar”.
O diretor-presidente da Empaer, Suelme Fernandes, reforçou que os resultados demonstram a força do trabalho técnico aliado à política pública. “Cada selo SIAPP representa uma história de superação e aprendizado. A Empaer acompanha de perto todo o processo, da orientação inicial até a comercialização, garantindo que o pequeno produtor tenha o mesmo padrão de qualidade e segurança que qualquer grande indústria. Esses prêmios provam que a agricultura familiar de Mato Grosso tem excelência e está preparada para competir em qualquer cenário, dentro e fora do Estado”, afirmou.
A coordenadora de Agroindústria da Seaf, Camila Caexêta, comemora o desempenho das pequenas agroindústrias em concursos concorridos. “É muito gratificante ver tantos produtos das agroindústrias de pequeno porte registradas no SIAPP sendo premiados num concurso de queijos e lácteos, avaliados por uma banca tão renomada, com o paladar mais apurado e técnico. É uma alegria enorme. Mostra que eles estão no caminho certo e revela o quanto esse setor é forte em Mato Grosso”.
