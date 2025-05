Mato Grosso terá mais 30 colégios estaduais integrados; sete já foram licitados

Uma delegação formada por empresários e representantes de instituições chinesas deve visitar Mato Grosso no mês de novembro. O grupo virá ao Estado com interesse em estreitar relações comerciais e conhecer de perto a produção de commodities como DDG (subproduto do etanol de milho), soja, milho, gergelim, algodão, feijão e outros produtos agropecuários já habilitados para exportação ao mercado chinês.

A visita é resultado direto das articulações realizadas por representantes do Governo de Mato Grosso na quinta-feira (15.05) com a Câmara de Importadores e Exportadores Chineses de Produtos Agrícolas, Agropecuários e Alimentos (CFNA), em Pequim.

A CFNA é considerada o equivalente chinês à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), mas com uma diferença significativa: a entidade é vinculada ao Ministério do Comércio da China, o que lhe confere uma relevância institucional e estratégica ainda maior nas negociações comerciais com o país asiático.

Durante a reunião, foram discutidos temas prioritários para Mato Grosso. O principal deles foi a consolidação do comércio de gergelim, cuja exportação já se encontra em andamento com destino ao mercado chinês. Outro ponto de destaque foi o pedido formal de apoio da CFNA, presidida por Cao Derong, para a abertura do mercado chinês ao feijão brasileiro.

“Foi uma reunião importante para nós que queremos ampliar mercado e se estabelecer na China. A reunião teve objetivo de tratar pontos fundamentais como a consolidação do comércio de gergelim, a abertura do mercado de feijão e pedimos apoio da Câmara para trabalhar além do apoio institucional do governo chinês, mas também para transferência de tecnologia e capacitação técnica, com o objetivo de aprimorar a produção do grão em conformidade com as exigências do mercado chinês”, comentou o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda.

Também entrou na pauta da reunião a possibilidade de exportação de milho pipoca mato-grossense, ampliando a diversificação da pauta exportadora do Estado.

Outro avanço importante foi a articulação para que Cuiabá sedie, em abril de 2026, uma edição especial do Brasil Superfood Summit, evento promovido anualmente pelo Instituto Brasileiro de Alimentos (Ibrafe). Tradicionalmente realizado em Brasília, o summit reúne especialistas, pesquisadores, empresas e representantes do setor de alimentos para debater inovação, sustentabilidade e o futuro da alimentação, com foco em superalimentos e proteínas vegetais.

A possibilidade de trazer o evento para a capital mato-grossense reforça o protagonismo do estado no cenário agroalimentar global e a aposta em segmentos de alto valor agregado.

Fonte: Governo MT – MT