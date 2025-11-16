“Mato Grosso vai impressionar cada vez mais o Brasil”, afirma Mauro Mendes

O governador Mauro Mendes afirmou que Mato Grosso vai impressionar cada vez mais o Brasil com grandes eventos como o da Stock Car.

Na noite deste sábado (15.11), foi realizada a primeira corrida noturna da história da Stock Car no país, no Autódromo Internacional do Estado, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá.

O evento reuniu público de mais de 25 mil pessoas, com ingressos distribuídos gratuitamente pelo Governo do Estado.

“Nosso estado, que é muito conhecido pelo agronegócio, agora passa a ser reconhecido também por fazer grandes eventos. O show do Guns N’ Roses há poucos dias, agora esse espetáculo do automobilismo… e tem muita coisa por vir. Mato Grosso vai cada vez mais impressionar o Brasil”, relatou.

A pista, inaugurada para a etapa, é a primeira do Brasil com iluminação completa para competições. São 4,5 km de extensão, 13 curvas e duas retas — de 670 m e 750 m — seguindo normas das federações internacionais de automobilismo e motociclismo.

A iluminação conta com 128 torres metálicas e 768 refletores. Além da Stock Car, o público assistiu às corridas do TCR South America Banco BRB, TCR Brasil Banco BRB e Turismo Nacional.

“Muitos profissionais e até os pilotos disseram que esse é um dos melhores autódromos agora do Brasil, e com potencial, quem sabe, de estar entre os melhores do mundo. Chegaram a comparar com pistas consagradas como de Dubai e de Bahrein”, contou.

O governador reforçou que as obras no autódromo continuam para que algumas estruturas montadas de forma provisória para o evento se tornem definitivas.

“Nós vamos agora, nas próximas etapas, terminar as obras civis: os boxes definitivos, camarotes, centro médico, torre de controle, as próprias arquibancadas, que serão definitivas. E isso vai acontecer num prazo aproximado de um ano, sempre querendo performar dentro daquilo que estabelece o contrato. Teremos o maior prazer em receber a Stock Car de volta e outras categorias, porque foi um espetáculo para nós”, concluiu.

Fonte: Governo MT – MT