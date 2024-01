Matrículas para alunos da pré-escola e fundamental na rede municipal iniciam nesta segunda-feira (22)

Começa na próxima segunda-feira (22), a 2ª etapa de matrículas de alunos novos para pré-escola, que completam 4 e 5 anos até 31/03/2024, e de alunos novos do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. As matrículas seguem até dia 26 de janeiro, nas unidades escolares, com início das aulas no dia 6 de fevereiro.

Os documentos necessários para realizar a matrícula são: apresentação de documentos pessoais do pai, da mãe ou do responsável legal (RG e CPF); documentos pessoais do aluno (RG e CPF); comprovante de endereço atualizado; histórico escolar ou atestados de transferência; cartão atualizado de vacina do aluno (de acordo com a Lei Estadual nº 10.736, de 09 de agosto de 2018); cartão do SUS; número do NIS da criança (caso tenha Bolsa Família); 01 foto 3×4 e título de eleitor.

A secretária municipal de Educação, Esporte e Cultura, Sandra Donato, ressalta a importância dos pais procurarem as unidades escolares. “É necessária a entrega de cópias dos documentos dos alunos e responsáveis na escola escolhida, para confirmação da vaga. Pedimos que as famílias fiquem atentas aos prazos, com data específica para cada tipo de matrícula” ressaltou a gestora da pasta.

Horário de atendimento presencial nas escolas será das 07h às 11h e das 13h às 17h. As instruções para as matrículas do ano letivo de 2024 estão previstas no Decreto nº Nº 332/2023. Conforme o calendário escolar, as aulas iniciam no dia 6 de fevereiro e terminam no dia 19 de dezembro de 2024.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT