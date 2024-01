Matrículas para novos estudantes em escolas das Regionais Sul e Oeste, acontecem nos dias 8 e 9/1

As matrículas para as escolas localizadas nas Regionais Sul e Oeste da Capital estarão abertas nos dias 8 e 9/01. No total, a Prefeitura de Cuiabá disponibilizou 8.563 vagas para novos estudantes na faixa etária de 4 a 14 anos, do Ensino Fundamental. As matrículas devem ser realizadas no link “Matrícula Web”, que estará disponível das 8h até às 23h59, no site da Prefeitura de Cuiabá. Os pais ou responsáveis devem preencher as informações solicitadas e informar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da criança.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar alertou os pais ou responsáveis que precisam estar atentos pois as matrículas são realizadas por ordem de acesso no Portal Matrícula Web, de acordo com a disponibilidade de vagas nas unidades educacionais e, só será efetivada após a comprovação da veracidade das informações cadastradas.

O prazo para efetivação das matrículas, com a apresentação e entrega de cópias dos documentos nas unidades educacionais, será de 10 a 12/01/2024, no horário de expediente das escolas.

As orientações sobre a Matrícula Web para o ano letivo de 2024 estão especificadas nas Portarias N° 694/2023/GS/SME e 814/2023/GS/SME.

A Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (CPODE) da Secretaria Municipal de Educação disponibiliza os telefones 3645 6571 / 3645-6560 / 3614-4318, durante o horário de expediente, para que pais ou responsáveis possam buscar orientação e tirar dúvidas. Não haverá atendimento presencial na Secretaria Municipal de Educação.

SERVIÇO:

MATRÍCULA WEB:

https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login

Alunos novos na faixa etária de 04 a 14 anos – Ensino Fundamental

Dias 08 e 09/01/2024 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

Efetivação de matrículas nas Unidades Educacionais – 10 à 12/01/2024

Telefones para orientação e esclarecimento de dúvidas: 3645 6571/3645-6560/3614-4318

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT