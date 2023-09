Mauro Mendes diz que deputados estão sendo pressionados para abrir CPI da Saúde 

O padre salesiano Andelson Dias, de Tangará da Serra, trabalha há oito anos com os povos da etnia indígena Boe-bororo, na Aldeia Meruri, localizada na região de General Carneiro. Não passava pela cabeça dele servir a missão indígena, mas, em 2015, ele recebeu o chamado e desde então está à disposição da comunidade. Algo que durante esse tempo chamou a atenção dele foi a dedicação voluntária da primeira-dama de MT, Virginia Mendes, com os povos indígenas.

Recentemente, a primeira-dama do Estado esteve na aldeia em missão com as equipes da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf) e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), e, durante a visita, o padre recordou a primeira vez que esteve com ela.

Imagem da primeira visita da primeira-dama de MT Virginia Mendes à aldeia, em 2021

“Dona Virginia estava na Aldeia Fátima, em maio de 2021, e lá combinamos que ela viria até a Meruri. No dia acabou passando do horário, estrada ruim, mas o que chamou minha atenção foi que, mesmo com a saúde debilitada, ela veio ao encontro dos irmãos indígenas abraçar, acolher e entregar um pouco de esperança e dignidades para eles, isso me tocou profundamente”, contou o missionário.

Outro fato que o padre lembrou foi uma agenda que ele fez com a primeira-dama Virginia Mendes. “Nós entregamos algumas demandas, e um dos pedidos era doações para as crianças, e ela prontamente se comprometeu a ajudar e levar as doações pessoalmente”.

Para o missionário o que impressiona é o carinho e a atenção que a primeira-dama Virginia Mendes leva aos povos originários.

“Eu vou fazer 44 anos. Posso falar que sou desta terra, eu nunca vi na história política um governo e, principalmente, uma primeira-dama que se importasse tanto com os povos indígenas. Nunca vi em toda a minha vida uma primeira-dama de Estado tão próxima dos povos indígenas. Ela tem esse carinho por todos os povos, faz questão de pisar o chão e se coloca no patamar de igualdade, e ela faz isso com muito amor”, ratificou.