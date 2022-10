Mauro Mendes: “Estamos de saco cheio de ouvir os erros do Lula e do Bolsonaro”

Em reunião com lideranças políticas na sede do União Brasil em Cuiabá, nesta quinta-feira (13), para articular um comitê suprapartidário em favor da campanha de segundo turno do presidente Jair Bolsonaro (PL), no Estado, o governador Mauro Mendes afirmou que a receita na política “é falar a verdade”, e criticou o fato de os dois candidatos, Bolsonaro e Lula, estarem fazendo uma campanha de ataques. “Estamos de saco cheio de ouvir os erros do Lula e do Bolsonaro”, disse à imprensa.

Nesse momento, o mais importante não é debater isso, quem não sabe dos problemas do Bolsonaro e do Lula (?)…, já estamos de saco cheio de ouvir os erros do Bolsonaro e do Lula. Nós queremos é os problemas do Brasil, o que fazer, como fazer e como fazer o País voltar a ter um longo período de crescimento econômico e inclusão social", disse Mendes.

Mendes entende que é preciso destacar as qualidades do presidente. “a receita na politica é falar a verdade. Acho que temos de mostrar as qualidades do nosso candidato. Tem defeitos, e quem não tem? Nós vamos mostrar que o Brasil está num momento um pouco mais positivo. O país passa um momento de recuperação. E assim como no primeiro turno, vamos continuar agora no segundo turno. Já estamos fazendo algumas ações, mas precisamos acelerar até o dia 30 e é isso que queremos combinar com os parceiros eleitos, todos que estão com Bolsonaro, defendendo o nosso candidato”, destacou.

Segundo Mendes, “as consequências de um aprofundamento da crise pode ser dramática para todo mundo. Então, em cima de algumas coisas que eu que eu acredito que sejam positivas, embora tenhamos críticas para fazer aos candidatos A ou B, porém, para o Brasil eu acredito que neste momento o melhor é seguir com o projeto que aí está. Lula já teve a oportunidade de administrar o País por oito anos, acho que é o momento de dar oportunidade ao Bolsonaro de também administrar o País por oito anos”, argumentou.

Sobre o horário eleitoral gratuito, Mendes foi direto: “vi algumas propagandas, acho que está indo para um caminho muito ruim, tem mais críticas ao adversário do que falando de projetos, debatendo o presente e o futuro do País. O Brasil tem graves problemas. E tem a oportunidade para encontrar de vez o caminho do crescimento da nossa economia ou comprometer definitivamente uma geração e algumas décadas. Isso que eu gostaria que os nossos aliados pudessem ajudar. É preciso caminhar nessa direção. Eu lamento que os valores morais e éticos não sejam relevantes para que o cidadão possa tomar a sua decisão”, completou.