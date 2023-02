Mauro Mendes faz balanço de ações, destaca metas e anuncia liderança na ALMT

Deputado estadual Dilmar Dal Bosco (UB), segue como líder do Governador Mauro Mendes, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme anuncio feito hoje, quinta-feira (02/02), durante a instalação da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura.

Mendes lembrou que Dal Bosco se tornou exímio pacificador entre os deputados e com notoriedade no gerenciamento das crises entre AL e Governo. “Não poderia deixar de dar continuidade com Dilmar na liderança aqui na AL, pessoalmente, comuniquei o presidente Botelho, a mesa diretora e todos os deputados estaduais, foi consenso o nome de Dilmar como meu líder, aquilo que é a nova dinâmica, observando o retrospecto dos últimos anos, eu escolhi novamente, pelo trabalho, pela dedicação, pelo conhecimento técnico que ele tem no processo legislativo”, finalizou Mendes.

Dilmar Dal Bosco explicou que é e sempre será fiel ao governador e que esta nova gestão será diferenciada tanto pelo governo do estado, como pela Assembleia Legislativa. “Fico extremamente feliz, em saber que o governador confia em mim, a liderança dos trabalhos do Executivo aqui na AL, sempre cumpri com o meu papel de líder aqui na Assembleia Legislativa, tenho , no governador Mauro Mendes, um carinho especial e uma lealdade muito grande, o governo do estado, na primeira gestão de MM foi fantástico, em relação aos municípios, muitos investimentos, obras fundamentais para o desenvolvimento e escoamento, Ferrogrão, que irá complementar a logística de MT, barateando os custos no transporte, a BR-163, que será duplicada nos próximos anos, dando comodidade e confiança na trafegabilidade, Leis de grande importância para o desenvolvimento econômico do estado, entre outras ações de relevância que tornaram esse mandado passado, como um dos melhores governos que MT teve”, finalizou Dilmar.

Fonte: Política MT