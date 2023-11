O prefeito Roberto Dorner e o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, acompanhados do deputado estadual Dilmar Dal Bosco, Secretários de Estado de Infraestrutura, Comunicação, Educação e demais lideranças, inauguraram hoje (29) pela manhã duas importantes obras de infraestrutura: a pavimentação das Estradas Nanci e Ângela. A solenidade de inauguração da Nanci, que era aguardada há anos e transformou a região, foi na rotatória que dá acesso à Praia do Cortado. A obra recebeu mais de R$33 milhões de investimento, com recursos do Governo do Estado, emendas do deputado federal Juarez Costa e contrapartida do município. Também estavam presentes representantes das forças de segurança, vereadores, Rogério Rodrigues, da Associação dos Produtores da Nanci, deputado estadual Silvano Amaral, Mariana Costa, representando o deputado federal Juarez Costa e prefeitos da região.

“A inauguração da Estrada Nanci é uma estrada importante que cria uma logística melhor na chegada, ligando a 220 e criando também aqui para todos que são afetados diretamente, mais qualidade, mais funcionalidade e uma logística melhor aqui em toda a região. Fico feliz porque isso foi um trabalho feito, uma parceria com a prefeitura, com recursos do governo do estado de Mato Grosso, do deputado Juarez Costa e do deputado Dilmar Dal Bosco. Ao final vir aqui, ver uma bela obra pronta, as pessoas usufruindo e criando uma ambiência de ânimo, de disposição para continuar os importantes investimentos que têm conseguido fazer com que esta região de Mato Grosso seja das regiões mais prósperas do estado”, comemorou o governador Mauro Mendes.

Ao todo, na Nanci, são 21 quilômetros de pavimentação, com ciclovia em toda a extensão da estrada, além de sinalização vertical e horizontal. O trecho onde as obras foram executadas compreende as imediações do Residencial Paris até o entroncamento com a MT-220. A estrada é via de acesso a dezenas de propriedades rurais e também liga Sinop até a MT-220, sem passar pela BR-163, sendo uma rota alternativa que pode desafogar o fluxo da rodovia federal. A pavimentação foi licitada pela Prefeitura de Sinop e contou com doação do projeto pela Associação dos Produtores da Estrada Nanci.

O prefeito Roberto Dorner destacou a importância das obras para a região e fez agradecimentos ao governador Mauro Mendes, aos deputados Dilmar Dal Bosco e Juarez Costa e a Associação de Produtores da Nanci. “Essa obra é um sonho antigo, que agora está concretizado. Este marco representa não só um avanço para a infraestrutura, mas também o compromisso com a mobilidade, com a segurança, em melhorar a qualidade de vida da população e proporcionar desenvolvimento à Sinop. Isso é muito importante para a nossa cidade e nós queremos continuar, governador, junto com esse trabalho sempre, para que nós possamos dar continuidade e acompanhar o crescimento da nossa cidade. Sinop cresce a passos largos e nós precisamos de obras de infraestrutura para que nós possamos acompanhar”, destacou o prefeito.

Após a inauguração da Nanci, a comitiva seguiu até a Estrada Ângela, na região do bairro Alto da Glória. Nesta via, foram inaugurados aproximadamente 7,5 quilômetros de asfalto novo, a partir do entroncamento com a BR-163, contemplando também o trecho que dá acesso à penitenciária Dr Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem). O investimento é de R$ 5.915.811,26.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT