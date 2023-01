Mauro Mendes: manter investimentos robustos em todas as áreas e aprimorar eficiência do Governo serão as principais metas

Dezesseis secretários de Estado tomaram posse na noite deste domingo (1º.01), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, para o segundo mandato do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e do vice, Otaviano Pivetta. Na ocasião, o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, ressaltou que o desafio é promover uma gestão ainda mais eficiente, em todas as áreas do serviço público.

“É um desafio grande esta segunda gestão. O governador tem dito muito a palavra eficiência, que vai ser o objetivo desse novo mandato. Temos que melhorar nossa eficiência na saúde, na máquina pública, na educação, em todos os pilares do nosso governo. Temos que entregar muito mais do que entregamos até hoje. Mas temos uma equipe forte, unida, coesa, que realmente debate os problemas de Mato Grosso e os encara de frente”, discursou Mauro Carvalho.

À frente da Casa Civil de 2019 a março de 2022, Mauro Carvalho lembrou as dificuldades encontradas pelo governador Mauro Mendes e seus secretários no início da primeira gestão, e ressaltou o importante apoio da Assembleia Legislativa para que o Estado pudesse recuperar sua solidez fiscal. O secretário ainda lembrou da pandemia da Covid-19, enfrentada desde o segundo ano de mandato, e expressou sua solidariedade pelas perdas provocadas pela emergência sanitária.

Representando os demais empossados, Mauro Carvalho destacou a determinação do governador Mauro Mendes com os projetos tocados no Estado, e afirmou que seu foco e comprometimento são inspirações tanto para os secretários de Estado, quanto para os presidentes de empresas e autarquias, que também convivem com Mauro Mendes.

“Em todos os projetos, sem exceção, tem o dedo do governador, em todas as secretarias, empresas e autarquias. Realmente, isso é uma personalidade sua, Mauro, muito diferente, porque você consegue se envolver em tudo que existe no Estado de Mato Grosso. É impressionante a sua energia, independente da hora do dia, a sua concentração, o seu foco, e é isso que faz a diferença nessa gestão. Você acaba contagiando a todos nós com a sua vontade de entregar um governo muito melhor do que tivemos nos primeiros quatro anos”, afirmou.

Mauro Carvalho destacou importantes ações realizadas pelo Governo do Estado nos últimos quatro anos, como a estadualização das rodovias federais BR-174 e BR-163, importantes para o desenvolvimento de Mato Grosso, e a construção de seis novos hospitais.

Ao final, o secretário também aproveitou para destacar o apoio da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, que atua de forma voluntária no Governo do Estado, e agradeceu o empenho de servidores públicos que ajudaram a transformar o Estado de Mato Grosso.

Solenidade de posse

Estiveram presentes na cerimônia a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino, os senadores Wellington Fagundes, Jaime Campos e Margareth Buzetti, os deputados federais Fábio Garcia e Carlos Bezerra. Os deputados estaduais Max Russi, Elizeu Nascimento, Xuxu Dal Molin, Carlos Avalone, Valmir Moretto, entre outras autoridades e familiares.

Confira abaixo a relação de novos secretários:

1. Casa Civil – Mauro Carvalho

2. Chefe de Gabinete de Governo – Jordan Espíndola

3. Comunicação – Laice Souza

4. Agricultura Familiar – Tetê Bezerra

5. Cultura Esporte e Lazer – Jeferson Neves

6. Desenvolvimento Econômico – César Miranda

7. Educação – Alan Porto

8. Fazenda – Rogério Gallo

9. Planejamento e Gestão – Basílio Bezerra

10. Infraestrutura e Logística – Marcelo de Oliveira

11. Meio Ambiente – Mauren Lazzaretti

12. Procuradoria Geral do Estado – Francisco Lopes

13. Saúde – Gilberto Figueiredo

14. Segurança Pública – Coronel César Augusto de Camargo Roveri

15. Controladoria Geral – Paulo Farias

16. Ciência, Tecnologia e Inovação – Allan Kardec

