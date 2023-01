Mauro Mendes toma posse como presidente do Consórcio Brasil Central

Foto: Ronaldo Mazza

Autor do requerimento para realização da ‘Expedição Fluvial no Rio Cuiabá’, que aconteceu semana passada da nascente à foz do curso d’água que empresta o nome à capital mato-grossense, o deputado estadual Wilson Santos (PSD) irá conceder entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (24/01), a partir das 14h, no Auditório Milton Figueiredo – na ocasião, o parlamentar fará um balanço sobre as informações coletadas nos diversos municípios ribeirinhos visitados.

Além de Wilson Santos, integraram a comitiva pesquisadores, representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá, Marinha do Brasil – Capitania Fluvial de Mato Grosso, entre outros. No rol dos problemas investigados, a situação do esgoto depositado no rio, a questão dos peixes e a intenção de discutir o impacto que teria a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs).