Mauro Mendes lança programa Vigia Mais MT; 15 mil câmeras de monitoramento vão reforçar a segurança em todo o Estado

Alecy Alves – O programa prevê a instalação das câmeras por meio de assinatura de termo de cooperação entre o Governo de Mato Grosso e as prefeituras. O Governo ofertará gratuitamente as câmeras com equipamentos como nobreak, switch e armários. Aos municípios caberão os custos da instalação e manutenção dos equipamentos.

O governador Mauro Mendes destacou que esta é a primeira etapa do Programa Vigia Mais MT e que Mato Grosso vai estar no mesmo estágio de monitoramento que os países mais desenvolvidos. “Esse é um passo importante feito em parceria com os municípios para reforçar a segurança em todo o estado. Essas câmeras são inteligentes e conseguem identificar tudo. Leem a placa, o tipo, a cor e a característica do carro, e fazem reconhecimento facial”.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri, os critérios para definição do número de câmeras destinadas a cada município levam em conta a população, renda per capita e os índices criminais. Já os pontos de instalação são definidos a partir de estudo e análises de dados criminais e planos de ações estratégicas feitos pelos órgãos de segurança pública – Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Corpo de Bombeiros.

Os primeiros municípios a receberem os equipamentos foram Vila Bela da Santíssima Trindade e Lucas do Rio Verde. O termo de cooperação entre o Governo de Mato Grosso e as prefeituras foi assinado nesta segunda-feira (20).

Lucas do Rio Verde recebeu 254 câmeras, sendo 220 fixas, 17 Speed Domes e 17 OCRs. Cada modelo de câmera tem uma funcionalidade. As OCRs, por exemplo, fazem a leitura de placas e monitoram veículos em tempo real. Já as Speed Domes captam imagens em 360 graus com alcance de 2km.

Para Vila Bela foram encaminhadas 46 câmeras, sendo 40 são fixas, três Speed Domes e três OCRs.

O secretário ressalta que a partir dessas duas cidades, o Estado começa a criar uma “muralha digital” com o objetivo de levar mais segurança à população. “Nesse programa o Governo está aliando os mais modernos recursos tecnológicos à segurança da população mato-grossense. Além de possibilitar a prevenção e a redução da criminalidade, a vigilância eletrônica permite a captação de imagens que podem levar ao esclarecimento de crimes e recuperação de bens patrimoniais roubados como carros, motos, caminhões, celulares, entre outros”, disse o secretário.

Em Vila Bela, o governador Mauro Mendes assinou ainda o termo de adesão com outros 15 municípios do Vale do Guaporé, entre os quais Pontes e Lacerda, Comodoro, Campos de Júlio, Nova Lacerda e Conquista D’Oeste, e que vai assegurar a entrega das câmeras em breve. No total, somente nos municípios da região do Guaporé serão instaladas 1.183 câmeras.

O prefeito de Vila Bela, Jacob André Bringsken, avalia a instalação das câmeras como fundamental para a segurança da população de Vila Bela. “É uma boa estratégia de segurança do Estado. Estamos em área de fronteira e a vigilância eletrônica é fundamental não só para identificar e prender, mas também para intimidar e fazer com que os criminosos pensem duas vezes antes de agirem”, destaca ele.

Monitoramento Digital

Nas últimas duas semanas, o secretário César Roveri e a equipe do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) apresentaram o programa a 85 prefeitos.

De acordo com o secretário César Roveri, todos os municípios para os quais apresentou o “Vigia Mais MT” não só aprovaram como manifestaram interesse de adesão imediata. Todavia, se acontecer de algum prefeito não firmar cooperação a população não será prejudicada.

Roveri explica que o programa prevê a instalação das câmeras por meio da assinatura de termo de cooperação com outros entes, que podem ser com entidades jurídicas ou pessoas físicas (empresas, associações, instituições classistas, conselhos comunitários, entre outros).