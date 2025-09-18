Connect with us

Política

Max Russi derruba veto que garante programa de prevenção à Endometriose

Publicado em

18/09/2025

Na sessão ordinária de quarta-feira (17), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Max Russi (PSB), pediu apoio aos colegas parlamentares para a derrubada do veto ao Projeto de Lei n.º 217/2024, que dispõe sobre a criação de Programa de Prevenção à Doença de Endometriose no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O presidente usou o espaço de discussão, previsto no regimento interno, para defender a derrubada do veto. “O projeto não cria novos órgãos nem gera despesas extraordinárias, apenas direciona ações dentro da rede já existente do Sistema Único de Saúde (SUS). A Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso XII, é clara ao estabelecer a competência concorrente para legislar sobre saúde.”, explicou Max.

De acordo com o Ministério da Saúde, a endometriose é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento e crescimento de estroma e glândulas endometriais (partes do tecido que reveste o útero internamente) fora da cavidade uterina. Esse deslocamento do tecido pode provocar uma reação inflamatória crônica, com taxa de prevalência estimada entre 5% e 15% das mulheres em idade reprodutiva.

“Essa doença atinge milhares de mulheres em idade fértil em nosso estado. São mulheres que convivem com fortes dores, muitas vezes incapacitantes, com infertilidade e impactos emocionais profundos. O dado mais alarmante é que o diagnóstico demora, em média, sete anos para ser alcançado”, completou o deputado.

O programa previsto pelo projeto assegura diagnóstico precoce, campanhas de conscientização, capacitação de profissionais e a criação de centros especializados, ou seja, protege a saúde integral da mulher e, ao mesmo tempo, reduz os custos futuros para o próprio Estado.

“Fico muito contente com a derrubada do veto porque isso mostra a preocupação que esta Casa de Leis tem com as causas femininas. Sua aprovação representa um avanço na defesa da saúde da mulher mato-grossense, garantindo dignidade, prevenção e tratamento adequado”, finalizou Max.

Fonte: ALMT – MT

Chico Guarnieri convoca audiência sobre a Energisa em Tangará

Published

31 minutos atrás

on

18/09/2025

By

O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) vai realizar uma audiência pública em Tangará da Serra para debater as demandas urgentes relacionadas aos serviços prestados pela Energisa no município e discutir o futuro do contrato com a concessionária de energia elétrica. O encontro está marcado para o dia 2 de outubro, às 19h, na sede local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O Requerimento nº 573/2025 foi apresentado na sessão ordinária de quarta-feira (17), na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT). Também assinaram o documento, os deputados estaduais Dr. João (MDB) e Wilson Santos (PSD). A ideia de fazer a audiência pública é resultado das reuniões que Chico Guarnieri participou, esta semana, em Brasília. O parlamentar faz parte da Comissão Especial da ALMT, responsável por analisar o contrato de concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica em Mato Grosso, atualmente prestados pela Energisa.

A viagem à Brasília foi realizada pela Comissão Especial e contou com agendas no Ministério de Minas e Energia, além da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para tratar do contrato vigente com a Energisa, que será encerrado em 2027. O serviço entregue pela concessionário tem sido alvo de reclamações por parte dos consumidores mato-grossenses.

“O nosso contrato é responsável por um grande lucro para a empresa, que tem mais de 10 contratos no país. É preciso que a concessionária invista mais, principalmente na manutenção das redes. Outra questão é que o preço praticado pela empresa foge da realidade, é muito acima do mercado”, pontua o deputado Chico Guarnieri.

Outro problema destacado pelo parlamentar: mais de 70% da rede mato-grossense ainda é monofásica e isso prejudica a agroindústria, desde os pequenos aos grandes produtores. Para o dia 2 de outubro, Chico espera a participação de Tangará da Serra e dos demais municípios vizinhos, como Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, entre outros, para que possam elencar as dificuldades que têm sido enfrentadas, como por exemplo, a questão das agroindústrias que não conseguem funcionar plenamente

“A problemática é geral e é preciso dar voz aos consumidores do serviço prestado pela concessionária, a empresa atender com qualidade, ter um investimento condizente com o nosso estado que segue em desenvolvimento. Esperamos todos vocês, no dia 2 de outubro, às 19h, na OAB, em Tangará da Serra”, reforça o convite.

Fonte: ALMT – MT

Congresso Internacional realizado pela ALMT aponta estratégias de segurança para MT e fronteiras vizinhas

Published

3 horas atrás

on

18/09/2025

By

Foto: ELIEL TENÓRIO PEREIRA/ASSESSORIA DE GABINETE

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), sediou o 1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteira do Brasil, realizado nos dias 17 e 18 de setembro no Teatro Zulmira Canavarros, por iniciativa dos deputados estaduais Elizeu Nascimento (PL-MT) e Eyder Brasil (PL-RO).

Entre quarta-feira e hoje (18), especialistas em segurança pública e parlamentares discutiram estratégias para combater a criminalidade organizada e reduzir os índices de tráfico de drogas, de pessoas e demais ilícitos que nas regiões fronteiriças. Temas de grande relevância estiveram em evidência, como: insurgência criminal e domínio territorial de facções, “Novo Cangaço”, tráfico internacional, vulnerabilidade de grupos sociais nas fronteiras, evasão de divisas, crimes ambientais ligados à biodiversidade, mineração e agrotóxicos, além do papel das Assembleias Legislativas e das forças de segurança no enfrentamento dessas ameaças.

O próximo passo será a criação de um documento oficial com as principais medidas discutidas, a ser encaminhado ao Governo Federal. Com o objetivo de contribuir com a formulação de políticas públicas eficazes para o fortalecimento da segurança nas regiões de fronteira do Brasil.

O evento reuniu autoridades de peso do cenário político e da segurança pública. Entre os presentes, destacaram-se o senador por Mato Grosso Wellington Fagundes (PL); o deputado federal e ex-Comandante-Geral da PM-MT, Coronel Assis (União); o deputado federal Alberto Fraga (PL-DF); a juíza e ex-senadora Selma Arruda; além de representantes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) de Mato Grosso e Acre, e o comandante do Departamento de Operações de Fronteira de Mato Grosso do Sul (DOF).

Fonte: ALMT – MT

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

