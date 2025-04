Max Russi homenageia desembargadora Maria Aparecida Ribeiro com a Comenda Filinto Müller

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) participou, em agenda com o Governo nesta quinta (24), das entregas de moradias populares do programa SER Família Habitação. Os municípios de Sinop (480 km) e Lucas do Rio Verde (332 km) foram contemplados com o projeto.

“É a oportunidade da população contemplada sair do aluguel e começar a morar na casa própria. É imensamente gratificante ver uma família feliz. Nós vamos levar este programa para todo Mato Grosso. Que este modelo de participação com todos os poderes possa levar alegria para todo Estado”, destacou o republicano, representante da Região Oeste.

Sobre as entregas – Em Sinop, foram entregues as etapas 1 e 3 do Residencial Nico Baracat, que totalizam 576 unidades habitacionais. Na cidade, também aconteceu o lançamento do Residencial Rodhivi Morada do Bosque, com 1.645 moradias.

O Governo de Mato Grosso financia a quantia de R$ 2,6 milhões via o SER Família Habitação. As entregas ocorrem por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Governo Federal, que subsidia as parcelas da casa para famílias de baixa renda no programa Minha Casa Minha Vida.

Já em Lucas do Rio Verde, foram entregues 192 apartamentos que integram o primeiro módulo do Condomínio Águas do Cerrado. Na mesma cidade também foi lançado o empreendimento Residencial Jardim Esperança I, com 2 mil unidades.

As moradias são viabilizadas pela modalidade Entrada Facilitada do programa SER Família Habitação, que pode se somar aos demais benefícios do programa Minha Casa Minha Vida e o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Fonte: ALMT – MT