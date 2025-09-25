Política
Max Russi leva reivindicações sobre Áreas de Proteção Ambiental ao Supremo Tribunal Federal
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), deputado Max Russi (PSB), o senador Jayme Campos (UB) e o presidente da Aprosoja, Lucas Beber, se reuniram na quarta-feira (24), em Brasília, com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, para tratar da decisão que proibiu a produção em Áreas de Proteção Ambiental (APA) das cabeceiras do Rio Cuiabá. A medida atinge diretamente os municípios de Chapada dos Guimarães, Nobres, Nova Brasilândia, Rosário Oeste e Santa Rita do Trivelato, impactando mais de 700 famílias que vivem da agricultura de subsistência.
“Tivemos uma reunião muito positiva com o ministro Zanin, na qual apresentamos a lei nº 10.713, aprovada pela Assembleia Legislativa, que estabelece critérios para conciliar a preservação ambiental com a produção sustentável na região. Essa norma foi contestada e, por isso, protocolamos uma reclamação. Viemos defender sua importância e a necessidade de reverter a decisão judicial que a suspendeu”, destacou o deputado Max.
A Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso sustenta que a lei estadual nº 10.713/2018 está em desacordo com normas ambientais federais. Diante disso, o presidente Max, por meio da procuradoria da Casa, entrou com a Reclamação 83283, que argumenta que: “a Lei de 2018 não apresenta qualquer vício de inconstitucionalidade, uma vez que, além de estabelecer parâmetros expressamente mais restritivos do que aqueles previstos no próprio Código Florestal, limitou-se a conferir objetividade ao texto normativo. Em verdade, o caput da norma já previa a possibilidade, ainda que restrita, de supressão de vegetação; o que a legislação de 2018 fez foi somente eliminar a margem de subjetividade interpretativa, reforçando o caráter restritivo do dispositivo”. trecho da RCL.
Para o senador Jayme Campos, a questão precisa ser resolvida o mais rápido possível, visto que os produtores estão se sentindo inseguros de produzir. “A decisão de primeira instância gerou grande insegurança jurídica. Essa APA já está regulamentada por lei aprovada na Assembleia, e buscamos junto ao ministro Zanin que o Supremo decida quanto antes, para dar tranquilidade aos produtores em continuar plantando, comercializando sua produção e mantendo suas atividades de forma segura”, declarou o senador.
Segundo os dados levantados pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e os pareceres técnicos do IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária), com esse impedimento, haverá uma perda de R$ 480 milhões no valor bruto da produção (soja e milho), correspondendo a uma queda anual de R$ 17 milhões na arrecadação de ICMS e FETHAB. Além do impacto direto de mais de 700 famílias ligadas à agricultura de subsistência.
Fonte: ALMT – MT
Política
Deputado Max Russi comemora arquivamento da “PEC da Blindagem”
Em agenda em Brasília na quarta-feira (24), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), deputado Max Russi (PSB), comemorou a rejeição, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, da chamada “PEC da Blindagem”, aprovada recentemente na Câmara dos Deputados. “Parabéns ao nosso Senado Federal, parabéns à nossa população pela mobilização. O Brasil não aceita mais privilégio”, celebrou.
Nesta quinta-feira (25), antes da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o parlamentar afirmou em coletiva de imprensa ser contrário a qualquer proposição estadual semelhante. “Meu voto será contrário, meu posicionamento será contrário, minha defesa será contrária, minha articulação será contrária, e não acredito que esse projeto prospere dentro da Assembleia Legislativa”, declarou.
A PEC aprovada na Câmara estabelecia que o Supremo Tribunal Federal (STF) não poderia investigar ou julgar deputados e senadores sem autorização prévia da Câmara ou do Senado, exigida por votação secreta. A proposta suscitou forte reação e mobilizações em diversas cidades do país, inclusive em Cuiabá.
No Senado, o relator da PEC, Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou parecer contrário à proposta. Na CCJ, os senadores rejeitaram a PEC por unanimidade. Vieira argumentou que o texto não visava salvaguardar o exercício do mandato, mas sim criar obstáculos à ação penal contra parlamentares, transformando o Legislativo em “abrigo seguro para criminosos”.
Com a rejeição unânime na CCJ, a PEC tramita para regime de arquivamento, não havendo possibilidade de recurso, pois a votação foi unânime pelos senadores.
Fonte: ALMT – MT
Política
Mutirão de Cidadania Social oferta mais de 30 serviços gratuitos neste sábado (27)
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realiza, neste sábado (27), a 6ª edição do Mutirão da Cidadania Social, uma ação coordenada pelo deputado estadual Wilson Santos (PSD), em parceria com diversas instituições públicas e privadas. O evento acontecerá a partir das 8h, no Centro Comunitário – Praça Central, no bairro Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá, e oferecerá mais de 30 serviços gratuitos à população, promovendo dignidade, inclusão social e melhoria da qualidade de vida.
“Todos os meses acontece essa ação para atender comunidades mais carentes, que muitas vezes enfrentam dificuldades de acesso aos centros urbanos ou têm limitações com transporte, o que impede a regularização de documentos, a resolução de dívidas ou o acesso a benefícios oferecidos por empresas, como os das áreas de transporte e energia. Além dos atendimentos, o mutirão também oferece momentos de bem-estar, com cortes de cabelo, esmaltação, maquiagem, serviços médicos e atividades educativas e recreativas para as crianças. É uma grande oportunidade e vale muito a pena conferir de perto”, destaca o parlamentar.
O público terá disponível assessoria jurídica, assistência psicológica e orientações sobre saúde mental, balcão de emprego, direcionamentos referentes ao setor imobiliário e de educação superior, doação de mudas, entre outros atendimentos. Os animais de estimação, cachorro ou gato, vão poder ser vacinados. Também, serão servidos lanches e refrigerantes aos presentes, pipoca e algodão doce e pula-pula para a diversão das crianças. A expectativa do evento é atender centenas de pessoas, oferecendo suporte e fortalecendo as comunidades locais.
O público terá acesso a uma ampla gama de serviços, incluindo assessoria jurídica, apoio psicológico, orientações sobre saúde mental, balcão de empregos, informações sobre o setor imobiliário e educação superior, além de distribuição de mudas e outros atendimentos. Também haverá vacinação para cães e gatos. Para garantir um ambiente acolhedor, serão oferecidos lanches, refrigerantes, pipoca e algodão doce, além de atividades recreativas como pula-pula para as crianças. A expectativa é promover cidadania, bem-estar e o fortalecimento das comunidades locais.
Com a iniciativa, Wilson Santos reafirma o seu compromisso com um mandato participativo e voltado para atender as necessidades da população.
Serviço
Evento: 6ª edição do Mutirão da Cidadania Social da ALMT
Local: Centro Comunitário – Praça Central, na Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá
Data: 27 de setembro
Horário: 8h às 12h
Fonte: ALMT – MT
Secretário agradece Governo do Estado por maquinários e destaca integração de políticas públicas
Ministério da Saúde cria ação inédita para incentivar a doação de órgãos e reverter recusa de 45% das famílias
Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá
Ministério da Saúde avança na construção de diretrizes nacionais para situações de calor extremo
Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital
Segurança
Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá
A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24.9), um homem de 35 anos, condenado pela prática de tráfico de drogas. Ele...
Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital
Um homem que tentou furtar um escritório de advocacia na região central da Capital, na quarta-feira (24.9), foi preso poucos...
PM deflagra terceira edição da Operação Centro Seguro nesta sexta (26) em Cuiabá
A Polícia Militar de Mato Grosso lança, na manhã desta sexta-feira (26.9), a terceira fase da Operação Centro Seguro. A...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Indústria de tecelagem se impressiona com pujança de Sinop e estuda viabilidade de implantação na cidade
-
CIDADES3 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop marca presença na MT Construir com programação sobre habitação e regularização de imóveis
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde recebe as primeiras unidades do Implanon
-
JUSTIÇA3 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop instala botoeira em frente à UPA para auxiliar na travessia de pedestres
-
Saúde6 dias atrás
Carretas do Agora Tem Especialistas iniciam atendimento móvel para pacientes do SUS em Goiânia (GO)