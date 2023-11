01/11/2023

Maysa aposta em união entre vereadores para solucionar problemas da Educação

A vereadora Maysa Leão (Republicanos) usou a Tribuna desta terça (31.10) para relatar a vistoria realizada nas instalações da Secretaria de Educação de Cuiabá. A Comissão da Câmara dos Vereadores, formada por 11 parlamentares, detectou um lixão com equipamentos escolares, além de falta de estrutura adequada nas unidades de ensino e merenda insuficiente no prato dos alunos.

“Quando o presidente Chico 2000 aceitou o desafio de ir até o ‘Lixão da Educação’, eu fiquei muito feliz porque eu sei que sozinha, denunciando que as crianças sofrem com o sol nas escolas e com a escassez da merenda não seria suficiente para solucionar a questão” relatou a vereadora Maysa no Plenário. Lembrando que já protocolou denúncias no Ministério Público (MP), no Tribunal de Contas (TCE) e acredita que a pauta precisa ser da Câmara Municipal de Cuiabá como um todo.

Na vistoria no ‘Lixão da Educação’, a Comissão encontrou equipamentos que poderiam estar na sala de aula e nas unidades escolares. Dentre eles, mesas escolares, parquinhos e mobília de escritório. “Esse material poderia estar atendendo as 170 unidades escolares e está ao relento apodrecendo. É dinheiro público sendo perdido”, disse a vereadora Maysa Leão na Sessão.

Secretaria de portas fechadas

Ainda segundo Maysa, a Secretaria de Educação está mais do que nunca fechada, e que os seus gestores sequer atendem o telefone. “O presidente da Casa fez o compromisso que a Mesa Diretora vai convocar a secretária de educação Edilene, para vir à Câmara dar explicações. Além de encaminhar uma denúncia vinda da Mesa Diretora. O assunto não ficará só em falação”, revelou a vereadora, que aguarda a vinda da secretária de educação à Casa de Leis.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT