18/08/2023

Maysa homenageia 1º advogado registrado na OAB-MT e advogada vítima de feminicídio

A vereadora Maysa Leão (Republicanos) realizou nesta segunda-feira (14), duas Sessões Solenes em alusão ao Dia do Advogado, comemorado oficialmente no dia 11 de agosto. As cerimônias foram realizadas no plenário da Câmara de Vereadores de Cuiabá e reuniu mais de 140 profissionais da área.

“O Direito é uma das vertentes que garantem o acesso à Justiça no nosso país. É um trabalho árduo, contínuo e que merece total reconhecimento, são doutores desde os tempos de Dom Pedro, não de uma forma classista, mas justa. Passar na OAB é uma verdadeira Via Crúcis, seguir na profissão é estar em eterno aprendizado” afirmou a vereadora Maysa Leão.

A sessão foi marcada pela emoção dos profissionais, também colegas da advogada Cristiane Castrillon da Fonseca Tirloni, de 48 anos, que foi assassinada no domingo (13), em Cuiabá.

“Cristiane era minha amiga há mais de 20 anos. Vasculham o comportamento da mulher para culpar ou justificar um feminicídio. Se nós não fazemos nada ilícito, nada imoral, por que as mulheres são mortas e depois de mortas, a sociedade invés de discutir o criminoso, discute a mulher?, questionou Glaucia Amaral, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-MT.

Presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, destacou que as advogadas já são maioria na área do direito. Atualmente a OAB conta com 673 mil mulheres registradas na instituição.

“A advocacia brasileira hoje é mais feminina e tende a ser cada vez mais. Então, nós precisamos sim desse reconhecimento, colocando as mulheres em lugares de destaque, nas mesas de decisões e isso é essencial. Não estamos em disputa com os homens, mas caminhamos juntos para uma sociedade mais justa e a igualdade nós levará a isso”.

Os homenageados receberam Moção de Aplausos e destacaram os desafios da profissão.

“Passamos por muitas situações em que nossa profissão é colocada à prova. Temos uma instituição, uma classe muito forte. A OAB sempre nos respaldou e nos deu toda essa possibilidade de exercermos a nossa profissão, que nada mais é do que representar a nossa sociedade”, salientou a advogada Clarissa Lopes.

Ana Karina Adrien é neta de Jesus Lange Adrien, primeiro advogado a ser registrado na Ordem dos Advogados Seccional Mato Grosso (OAB-MT).

“Estou muito feliz em receber essa homenagem e também poder homenagear o meu avô. Aqui ele fez sua brilhante carreira de advogado na área criminal e hoje se tornou parte da história da OAB. É um privilégio receber essa honraria em seu nome”, disse Ana Karina.

Após 11 anos na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, o juiz Jamilson Haddad Campos, foi promovido para atuar no Juizado Cível.

Para ele, a homenagem na Sessão Solene reforça os bons resultados de sua atuação profissional. “Sou muito grato à vereadora Maysa por lembrar-se de cada um de nós. Estou me sentindo muito honrado e quero parabenizar a todos os colegas por contribuírem na construção de uma sociedade mais justa”, disse Jamilson Haddad.

