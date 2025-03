20/03/2025

Maysa Leão abre Tribuna Livre para discutir os direitos das pessoas com síndrome de Down

Da Assessoria – Vereadora Maysa Leão

Em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, a Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, nesta quinta-feira (20), um importante debate sobre os direitos e desafios enfrentados por pessoas com síndrome de Down. A iniciativa foi promovida pela vereadora Maysa Leão, defensora ativa da inclusão e acessibilidade no município.

A Tribuna Livre foi concedida a Leonardo Guimarães Zara, voluntário da Apae de Cuiabá desde 2015 e pai da pequena Bianca, que nasceu com síndrome de Down. Leonardo compartilhou sua trajetória, destacando as dificuldades enfrentadas desde o nascimento da filha, como a falta de informação e suporte adequado para garantir os cuidados necessários.

“Como pai, pedi a Deus que minha filha fosse uma criança típica, mas, se fosse para ter uma síndrome, que fosse a síndrome de Down, porque ao menos eu conhecia. A luta começou na falta de informações, direcionamento e assistência social”, relatou Leonardo.

Ele reforçou a urgência de políticas públicas que garantam terapias adequadas, suporte social e acessibilidade, além de abordar os impactos psicológicos enfrentados pelas famílias desde o diagnóstico.

“É fundamental que as políticas públicas sejam efetivas e incluam não apenas as pessoas com deficiência, mas também suas famílias, garantindo direitos básicos como acesso a serviços essenciais e mais inclusão na sociedade.”

Leonardo também aproveitou a oportunidade para solicitar ao prefeito Abílio Júnior que atenda à indicação da vereadora Maysa Leão, que propõe a alteração no credenciamento de pessoas com deficiência (PCD) para a obtenção do cartão de estacionamento da Semob. A medida visa ampliar o acesso e garantir que todas as pessoas com deficiência sejam devidamente contempladas.

“Quero pedir ao prefeito que faça essa mudança para garantir o direito ao estacionamento para todas as pessoas com deficiência”, destacou Leonardo.

A vereadora Maysa Leão, que tem se destacado na luta pela inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, reforçou a necessidade de transformar discursos em ações concretas.

“Em 2025, ainda precisamos lutar pelo reconhecimento e respeito aos direitos das pessoas com síndrome de Down, inclusive para garantir algo tão básico quanto uma vaga de estacionamento. Para evitar que esses direitos continuem sendo negados, apresentei um projeto de lei que assegura o credenciamento para o cartão de estacionamento junto à Semob para pessoas com síndrome de Down, tornando essa medida uma realidade.”

Maysa finalizou com um apelo emocionado:

“É pela Bianca, que encantou a todos aqui no plenário, e por todas as Biancas que não têm a oportunidade de estar aqui, que reforço: a comunidade precisa de menos homenagens e mais ações concretas. Contem sempre comigo nessa luta!”