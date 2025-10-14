Maysa Leão cobra explicações sobre possível fechamento do Restaurante Popular de Cuiabá

Ana Claúdia Fortes – Assessoria Maysa Leão

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (14), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá para cobrar esclarecimentos da Prefeitura sobre o possível fechamento do Restaurante Popular, localizado no Centro da Capital.

A parlamentar apresentou indicação e requerimento oficial à Secretaria Municipal de Assistência Social, pedindo informações formais sobre a situação do espaço, após relatos de que o restaurante estaria novamente de portas fechadas.

“Fiz questão de protocolar um requerimento porque estou bastante preocupada. Tivemos uma luta árdua pela reabertura do Restaurante Popular, e não podemos permitir que ele volte a ser fechado, principalmente por falta de pagamento. As pessoas que se alimentam ali o fazem porque realmente precisam”, destacou Maysa.

A vereadora lembrou que foi uma das responsáveis, junto ao vereador Demilson Nogueira, por denunciar o abandono e o furto de equipamentos do Restaurante Popular durante a gestão anterior, quando o local estava fechado sob a justificativa da pandemia.

“Nós entramos nos escombros do Restaurante Popular e mostramos em vídeo a destruição de um patrimônio público que estava pronto e funcionando. O elevador, por exemplo, custou R$ 80 mil e foi completamente vandalizado. A reabertura só aconteceu graças à fiscalização e às denúncias que fizemos ao Ministério Público”, recordou.

Maysa Leão também cobrou melhorias estruturais e readequações que garantam acessibilidade ao público, como a retomada da obra do elevador, que até hoje não foi concluída.

“Quem utiliza o Restaurante Popular é a população que mais precisa. É um serviço essencial que deve ser ampliado, e não reduzido. Espero receber uma resposta formal e verdadeira da Secretaria sobre o que está acontecendo, para que a Câmara possa fiscalizar e garantir a continuidade do atendimento”, concluiu.

Relembre

O Restaurante Popular teve o atendimento presencial suspenso em março de 2020, no início da pandemia de Covid-19, permanecendo fechado por mais de três anos. Após denúncias de abandono e depredação, o espaço passou por reformas e foi reaberto em novembro de 2023, retomando o fornecimento de refeições à população em situação de vulnerabilidade.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT