Cuiabá
Maysa Leão cobra implementação da Jornada do Autista em Cuiabá
Ana Cláudia Fortes – Assessoria vereadora Maysa Leão 
Nesta terça-feira (09), durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Maysa Leão (Republicanos) voltou a cobrar da prefeitura a efetiva implementação da Jornada do Autista, instituída pela Lei nº 6.836/2022, de sua autoria. A norma, aprovada há quase três anos, prevê a publicização e organização do fluxo de atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município, mas até hoje não saiu do papel.
Segundo a parlamentar, a legislação institui à prefeitura a disponibilização, de forma clara e acessível, das informações sobre todos os locais que oferecem atendimento especializado: desde a realização de diagnósticos, avaliações, terapias e acompanhamento multidisciplinar.
“Esse é um pedido que venho fazendo há quase três anos. A Jornada do Autista é um dispositivo simples, mas extremamente importante para as famílias. Hoje, os pais ficam perdidos, andando de um lugar para outro, sem saber onde fazer o diagnóstico, como entrar na fila, onde realizar as terapias ou acompanhar o andamento do processo de espera de vaga”, destacou Maysa Leão.
A vereadora relatou que, em visitas de fiscalização às Unidades Básicas de Saúde (UBS), constatou que a equipe técnica não recebeu capacitação para aplicar o protocolo de rastreio inicial, como o M-CHAT (teste de triagem de sinais precoces do autismo), o que compromete a linha de cuidado.
“Muitos profissionais me disseram que não aplicam o M-CHAT porque não sabem como fazer. Isso mostra que o fluxo previsto na Jornada do Autista não foi implantado. Sem essa organização, as famílias chegam ao especialista sem prontuário, sem histórico e sem escalas preenchidas. O resultado é que consultas que poderiam ser rápidas acabam durando mais de uma hora, sobrecarregando o especialista, atrasando o andamento da fila de atendimento de crianças em espera por vagas”, pontuou a parlamentar.
Maysa Leão também ressaltou a necessidade de fortalecer o atendimento do Centro Especializado de Reabilitação (CER Planalto), que, segundo ela, ainda é insuficiente para a demanda crescente.
Nesta semana, a vereadora terá uma reunião com a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, para tratar diretamente do tema.
“Já discutimos esse assunto quando ela esteve como interventora e acredito que, agora, será possível avançar na implementação da Jornada. As famílias não podem mais esperar. Precisamos oferecer respostas rápidas, humanizadas e eficientes”, concluiu Maysa Leão.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Mural interativo intensifica campanha do Setembro Amarelo
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereador Kássio Coelho convida presidente da Fecomércio-MT para apresentar ações na Câmara de Cuiabá
Sandy Mio – Assessoria do vereador Kassio Coelho
A Tribuna Livre da Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, nesta segunda-feira (9), o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT), José Wenceslau de Souza Júnior, a convite do vereador Kássio Coelho (Podemos). Quem também compartilhou do momento foi a vereadora e presidente da Casa de Leis, Paula Calil (PL).
A Fecomércio-MT é uma entidade 100% privada, responsável por representar os empresários dos setores de comércio, serviços e turismo em todo o estado. Além de defender a classe empresarial, a federação atua na capacitação profissional por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e na promoção da qualidade de vida por meio das ações do Serviço Social do Comércio (Sesc), contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia mato-grossense.
Durante a sessão, o vereador Kássio Coelho reforçou a importância do comércio para a capital. “Nós precisamos unir forças para fortalecer o comércio, porque ele gera emprego, gera renda e movimenta a cidade,” afirmou o parlamentar.
O vereador também destacou os desafios enfrentados pelos comerciantes no centro de Cuiabá. “Um exemplo é a questão da dependência química hoje dentro do comércio de Cuiabá. Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade sobre essas pessoas que ficam percorrendo o comércio. Essas pessoas precisam de acolhimento, precisam de apoio,” comentou Kassio.
O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau, trouxe dados e resultados do Sistema Comércio no Estado.“De janeiro a julho deste ano, atendemos 83 municípios no Estado de Mato Grosso e tivemos mais de 39 mil alunos em sala de aula. Isso tudo de gratuidade,” destacou o presidente.
Ele ressaltou ainda programas sociais e educacionais promovidos pela entidade. “A nossa BiblioSesc Itinerante roda as escolas públicas, ensinando e incentivando as crianças a lerem. Temos também o Sesc Mesa Brasil, o maior banco de alimentos da América Latina. Coletamos alimentos em empresas e distribuidoras e os repassamos para entidades sociais, fazendo um trabalho incrível,” explicou Wenceslau.
O presidente reforçou a importância das ações do Sesc e Senac para o desenvolvimento social e econômico do estado. “O Senac qualifica mão de obra em todos os municípios do estado e o Sesc é o nosso braço social, voltado para educação, saúde, lazer e cultura. Estruturas como o Sesc Arsenal e o Balneário Dr. Meirelles são exemplos do impacto positivo do nosso trabalho,” pontuou.
Wenceslau finalizou sua participação agradecendo o espaço concedido pela Câmara de Cuiabá. “Viemos mostrar para a nossa Câmara de Vereadores a grande parceria que já temos com os parlamentares e com a Prefeitura de Cuiabá, além de reafirmar nosso compromisso de ampliar cada vez mais as ações sociais que realizamos em benefício da população,” concluiu.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
