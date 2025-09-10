Maysa Leão cobra implementação da Jornada do Autista em Cuiabá

Ana Cláudia Fortes – Assessoria vereadora Maysa Leão

Nesta terça-feira (09), durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Maysa Leão (Republicanos) voltou a cobrar da prefeitura a efetiva implementação da Jornada do Autista, instituída pela Lei nº 6.836/2022, de sua autoria. A norma, aprovada há quase três anos, prevê a publicização e organização do fluxo de atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município, mas até hoje não saiu do papel.

Segundo a parlamentar, a legislação institui à prefeitura a disponibilização, de forma clara e acessível, das informações sobre todos os locais que oferecem atendimento especializado: desde a realização de diagnósticos, avaliações, terapias e acompanhamento multidisciplinar.

“Esse é um pedido que venho fazendo há quase três anos. A Jornada do Autista é um dispositivo simples, mas extremamente importante para as famílias. Hoje, os pais ficam perdidos, andando de um lugar para outro, sem saber onde fazer o diagnóstico, como entrar na fila, onde realizar as terapias ou acompanhar o andamento do processo de espera de vaga”, destacou Maysa Leão.

A vereadora relatou que, em visitas de fiscalização às Unidades Básicas de Saúde (UBS), constatou que a equipe técnica não recebeu capacitação para aplicar o protocolo de rastreio inicial, como o M-CHAT (teste de triagem de sinais precoces do autismo), o que compromete a linha de cuidado.

“Muitos profissionais me disseram que não aplicam o M-CHAT porque não sabem como fazer. Isso mostra que o fluxo previsto na Jornada do Autista não foi implantado. Sem essa organização, as famílias chegam ao especialista sem prontuário, sem histórico e sem escalas preenchidas. O resultado é que consultas que poderiam ser rápidas acabam durando mais de uma hora, sobrecarregando o especialista, atrasando o andamento da fila de atendimento de crianças em espera por vagas”, pontuou a parlamentar.

Maysa Leão também ressaltou a necessidade de fortalecer o atendimento do Centro Especializado de Reabilitação (CER Planalto), que, segundo ela, ainda é insuficiente para a demanda crescente.

Nesta semana, a vereadora terá uma reunião com a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, para tratar diretamente do tema.

“Já discutimos esse assunto quando ela esteve como interventora e acredito que, agora, será possível avançar na implementação da Jornada. As famílias não podem mais esperar. Precisamos oferecer respostas rápidas, humanizadas e eficientes”, concluiu Maysa Leão.