Maysa Leão cobra votação do Plano Diretor de Arborização Urbana de Cuiabá
Câmara de Cuiabá – MT
Prefeitura limpa córregos e canais para evitar risco de cheias
Com o objetivo de reduzir os impactos das chuvas e prevenir alagamentos, a Prefeitura de Cuiabá iniciou uma força-tarefa de limpeza e desassoreamento de córregos, canais e sistemas de drenagem em diferentes pontos da cidade. A ação é resultado do trabalho conjunto entre a Defesa Civil Municipal, a Secretaria Municipal de Obras Públicas e a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), dentro de um planejamento integrado que considera as áreas historicamente mais vulneráveis a alagamentos.
O cronograma de intervenções foi definido a partir de um mapeamento técnico elaborado pela Defesa Civil, com base nas ocorrências registradas nos últimos períodos chuvosos. O trabalho começou pelo bairro Jardim Eldorado, que apresentou alto índice de transtornos causados por acúmulo de água e obstruções nos cursos d’água. A partir daí, os serviços serão estendidos a outras regiões com histórico de alagamentos, como Jardim Vitória, Dom Aquino, Pedregal, Jardim Renascer, São Gonçalo Beira Rio, Tijucal, Pascoal Ramos, Novo Terceiro, CPA II e CPA IV, além das margens dos córregos Gumitá, Barbado, Três Barras, Ribeirão do Lipa, Mané Pinto e Córrego do Moinho.
De acordo com o secretário-adjunto especial de Defesa Civil, coronel BM Alessandro Borges, a prioridade é garantir a segurança das famílias que vivem nas áreas mais suscetíveis. “Fizemos uma programação de limpeza dos córregos com base em um mapeamento detalhado das ocorrências anteriores. Estabelecemos uma ordem de importância considerando os pontos onde há risco de alagamento em residências e vias públicas. Será feita a manutenção, limpeza e desassoreamento, e estamos acompanhando de perto cada etapa. É um trabalho conjunto entre a Defesa Civil e a execução da Limpurb”, explicou o coronel.
O diretor-adjunto da Limpurb, Ivan Rastelli, detalhou que as equipes atuam conforme o grau de emergência apontado pela Defesa Civil, priorizando as regiões mais críticas para mitigar os efeitos das chuvas. “Estamos trabalhando de forma contínua, com 15 trabalhadores e o apoio de caminhões, carregadeiras e escavadeiras hidráulicas. A limpeza é permanente ao longo do ano, mas é intensificada nesse período para garantir mais segurança e eficiência. Além da remoção de resíduos, realizamos desobstrução de bocas de lobo, galerias e sistemas de drenagem, em parceria com a Secretaria de Obras”, destacou.
O trabalho de limpeza nos córregos envolve remoção de entulho, lixo, vegetação excessiva e sedimentos, que comprometem o escoamento das águas pluviais. Já a Secretaria de Obras atua na execução dos serviços estruturais, como o desassoreamento e a recuperação de margens e canais, enquanto a Defesa Civil mantém o monitoramento e alerta das áreas de risco, coordenando a resposta em casos de emergência.
Segundo o coronel Borges, o mapeamento realizado vai orientar as próximas medidas de prevenção e resposta do município. “Esse levantamento nos permite planejar ações com mais precisão e preparar respostas rápidas caso ocorram novas ocorrências. É um trabalho que busca antecipar problemas e proteger vidas”, afirmou.
A Prefeitura reforça que o sucesso das ações depende também do engajamento da população. Evitar o descarte irregular de lixo, entulho e restos de poda nas ruas e margens dos córregos é uma das formas mais eficazes de prevenir novos alagamentos. “Cada morador é parte da solução. Quando todos cuidam do seu entorno, a cidade inteira ganha em segurança e qualidade de vida”, completou Ivan Rastelli.
Com a força-tarefa em andamento e a união de esforços entre os órgãos municipais, Cuiabá se prepara para enfrentar o período chuvoso com mais eficiência, planejamento e consciência ambiental, reafirmando o compromisso da gestão com a prevenção, a segurança e o bem-estar da população.
A imagem que acompanha a matéria mostra o trabalho de limpeza de limpeza de esgoto.
Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Quase 40% das 947 vagas no Sine Cuiabá não exigem experiência
O Sine Municipal disponibiliza 947 vagas de emprego nesta quinta-feira (13) com destaque para as oportunidades voltadas a candidatos que buscam o primeiro emprego ou uma recolocação imediata, já que 364 posições estão disponíveis e não exigem experiência formal comprovada em carteira de trabalho. O setor de gastronomia e alimentação também permanece aquecido, oferecendo chances significativas em diversas funções, como Pizzaiolo e Auxiliar de Cozinha.
Algumas das melhores ocupações em termos de remuneração inicial e benefícios que não exigem experiência formal são: Vendedor Interno (com salário base de R$ 3 mil + VT e benefícios), Pizzaiolo (R$ 2,7 mil + VT, premiação e plano de carreira) , Auxiliar Técnico na Mecânica de Máquinas (R$ 2,5 mil + VT, assistência odontológica e refeição no local), e Auxiliar de Manutenção Predial (R$ 2,35 mil + VT e diversos benefícios de saúde e alimentação).
O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.
Atendimento
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.
Informações importantes ao trabalhador
Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Exclusivo para empresas
O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:
(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].
Confira as oportunidades
Açougueiro – 01
Advogado – 01
Ajudante de açougueiro (vaga exclusiva para PCD) – 82
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 04
Ajudante de motorista (não exige experiência) – 10
Armador de estrutura de concreto – 01
Assistente de vendas – 02
Atendente de lanchonete – 22
Atendente de loja (não exige experiência) – 15
Auxiliar de almoxarifado – 01
Auxiliar de armazenamento (não exige experiência) – 10
Auxiliar de cozinha (não exige experiência) – 22
Auxiliar de estoque (não exige experiência) – 02
Auxiliar de limpeza – 06
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para PCD) – 01
Auxiliar de limpeza (não exige experiência) – 01
Auxiliar de linha de produção – 163
Auxiliar de linha farmacêutica (não exige experiência) – 06
Auxiliar de manutenção predial (não exige experiência) – 02
Auxiliar de recepção – 01
Auxiliar em saúde bucal – 03
Auxiliar mecânico de refrigeração (não exige experiência) – 03
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (não exige experiência) – 02
Babá – 01
Balconista de açougue – 01
Carpinteiro – 02
Carregador (armazém) – 10
Consultor de vendas (não exige experiência) – 06
Coordenador de restaurante – 01
Cortador de carne em matadouro – 50
Cozinheiro geral – 04
Desossador – 70
Eletricista – 05
Eletricista de instalações – 01
Empacotador a mão (não exige experiência) – 10
Faxineiro (não exige experiência) – 01
Frentista – 03
Instalador de telefones (não exige experiência) – 01
Jardineiro (vaga exclusiva para PCD) – 01
Magarefe – 55
Mecânico de instalações industriais (manutenção) – 05
Mecânico de veículos – 04
Montador de vidros – 01
Motorista carreteiro – 15
Motorista de caminhão – 15
Motorista de furgão ou veículo similar (não exige experiência) – 03
Operador de caixa – 42
Operador de empilhadeira – 02
Operador de equipamentos pesados – 07
Operador de inspeção de qualidade – 02
Operador de máquina de dobrar chapa – 03
Operador de máquina perfuratriz (não exige experiência) – 01
Operador de telemarketing ativo e receptivo – 02
Operador de venda (loja) (não exige experiência) – 06
Pedreiro – 06
Pizzaiolo (não exige experiência) – 50
Projetista eletrônico – 01
Promotor de vendas (não exige experiência) – 15
Repositor de mercadorias (não exige experiência) – 22
Retalhador de carne – 90
Servente de obras (não exige experiência) – 26
Supervisor de produção na mineração – 02
Técnico de rede (telecomunicações) (não exige experiência) – 02
Técnico de segurança do trabalho – 02
Técnico em saúde bucal – 02
Vendedor interno – 24
Vendedor pracista – 10
Vigia – 06
Prefeitura de Cuiabá – MT
