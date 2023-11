22/11/2023

Maysa Leão homenageia profissionais que trabalham com pessoas autistas

A vereadora e mãe atípica Maysa Leão (Republicanos) homenageou nesta quarta (22.11) os profissionais que trabalham com pessoas dentro do TEA – (Transtorno do Espectro do Autismo). A Sessão Solene, que ocorreu na Câmara Municipal de Cuiabá, reconheceu o trabalho de 120 profissionais do Estado de Mato Grosso.

“É muito importante reconhecer o trabalho daqueles profissionais que fazem a diferença. De pessoas que atendem os PcDs, TEA, e neurodiversidades em geral. Estes profissionais que de forma a transformar jornadas de vida” declarou a vereadora Maysa Leão.

A vereadora Maysa ainda endossou a importância das terapias para os autistas. “É um divisor de águas para quem tem acesso à terapia. Poder se tornar um adulto funcional, independente, entrar no mercado de trabalho e realizar muitos sonhos. Enquanto quem não possui acesso, acaba sendo excluído e segregado.” Hoje estou reconhecendo e aplaudindo as pessoas que fazem diferença na jornada do PCD”, disse a parlamentar.

Para o Dr Samuel Sampaio, advogado e pai atípico, a solenidade é importante pois valoriza os profissionais que de fato estão engajados na causa.

Para a médica pediatra, Drª Karinna Faro, é de extrema importância que as pessoas escutem e aprendam o que é o autismo, para que se possa encontrar um fluxo de atendimento que funcione efetivamente. Ambos receberam uma moção de aplausos.

Já o pesquisador da UFMT e pai atípico, Alexandre Soledade – que também foi homenageado - é importante dar a audiência para quem faz. “Muitas vezes começa o trabalho somente voluntário, principalmente por conta de sua situação. Estes trabalhadores merecem essa moção.” Segundo ele, a Câmara acerta quando dá essa devolutiva para a sociedade. “Isso para a gente é importante”, relatou o pesquisador Alexandre. Ele estuda o autismo na fase adulta.

Além da vereadora Maysa Leão esteve presente no dispositivo de honra a Drª Cleide Regina Ribeiro Nascimento, defensora pública do Estado de Mato Grosso A senhora Denise Torres Molina, coordenadora de ações inclusivas do SENAI-MT O Dr Samuel Sampaio, advogado e pai atípico Drª Karinna Faro, pediatra Drª Paola Fadul, neuropediatra E a senhora Claudiane Campos, fonoaudióloga.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT