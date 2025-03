Maysa Leão propõe a criação do

13/03/2025

Katiuscia destaca superação e solidariedade em homenagem ao Dia da Mulher

Carolina Miranda – assessoria Vereadora Katiuscia Manteli

“Dona Dita foi catadora de lixo. Ela recolhia materiais no lixão, passou fome e, muitas vezes, deixou de comer para alimentar a filha. Há quatro anos, ela atende cerca de 400 famílias com um sopão no bairro Novo Paraíso, todas as quintas-feiras. Isso é fazer a diferença na vida das pessoas. Não precisamos de um mandato para transformar vidas podemos contribuir de diversas maneiras. Sinto-me feliz por ter entre as minhas homenageadas uma mulher como Dona Dita, uma pessoa simples, moradora da periferia, que divide sua casa com cerca de 20 pessoas, organizadas em pequenos cômodos. Ao mesmo tempo, homenageamos grandes empresárias, como Soraia Simione, que há quase 30 anos se destaca no atendimento de home care e na área da saúde em Cuiabá. Sabemos que há mulheres de todas as classes sociais e segmentos que representam diferentes trajetórias, assim como a minha. Quando criança, fui uma menina pobre, trabalhei como repositora de mercadorias, empacotadora de supermercado e no balcão de padaria”.

Esse discurso foi proferido pela primeira-secretária, vereadora Katiuscia Manteli, durante a 1ª Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento foi realizado no Teatro Zulmira Canavarros, na noite desta terça-feira (12), espaço cedido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi. A iniciativa partiu da Mesa Diretora da Câmara Municipal, composta integralmente por mulheres — oito vereadoras do parlamento cuiabano. O feito garantiu a Cuiabá um destaque nacional, tornando-se a primeira capital a alcançar essa representatividade.

“Reunimos mais de 300 mulheres, mas sabemos que essa é apenas uma pequena parte das tantas que também merecem ser homenageadas e ter seu trabalho reconhecido. Entre elas, há representantes de diversos segmentos: movimentos sociais, comunitários, empresárias, jornalistas, candidatas e apoiadoras de campanhas políticas. São empreendedoras, líderes comunitárias, ativistas sociais, empresárias, líderes religiosas e jornalistas. Cada uma delas exerce um papel fundamental na sociedade”, pontuou.

Na oportunidade, Manteli lembrou sua jornada como assessora na Assembleia. “Tenho assessores parlamentares que me representam, e quando estou aqui, neste palco, lembro-me dos 20 anos em que fui assessora da Assembleia. Quantas vezes sentei ali, registrando imagens dos parlamentares que assessorava, sem jamais imaginar que um dia estaria do outro lado. Mas sempre soube que precisávamos dar oportunidades às mulheres. A melhor forma de fazer isso é ocupando os espaços que elas sonham alcançar, mas nem sempre têm as mesmas oportunidades ou redes de apoio que tivemos”.

Entre as homenageadas, Dona Dita, como é carinhosamente conhecida, fez questão de expressar sua gratidão pelo reconhecimento concedido pela vereadora.

“Quando recebi o convite, chorei de emoção. Nunca imaginei que um dia seria aplaudida dessa maneira. Estou muito feliz e sem palavras para expressar minha gratidão. Jamais pensei que alguém olharia para mim da forma como a vereadora Katiuscia olha. Hoje, estou vivendo um momento especial e agradeço muito a ela e a toda sua equipe. Tenho um carinho imenso por ela, como se fosse minha irmã, minha filha, minha mãe, minha amiga. Obrigada a todas as mulheres que estão aqui”, declarou emocionada.

“Muitas mulheres, mesmo sem terem sido eleitas, demonstram grande capacidade e, com certeza, sua hora chegará. Sonhem, acreditem e coloquem seus sonhos nas mãos de Deus. Ele sabe onde é o nosso lugar, e o espaço de cada uma já está preparado. Agradeço a todas que estão aqui, sejam minhas homenageadas ou das minhas colegas vereadoras”, concluiu.