Maysa Leão propõe audiência pública para debater insalubridade na área da saúde em Cuiabá

Ana Cláudia Fortes | Assessoria da Vereadora Maysa Leão

A vereadora Maysa Leão (Republicanos) usou a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta terça-feira (7), para anunciar a realização de uma audiência pública voltada ao debate sobre a insalubridade dos profissionais da saúde do município. A proposta, que parte de uma indicação da parlamentar, busca reunir todas as categorias da saúde, representantes do poder público e do Ministério Público Estadual para discutir soluções justas e conjuntas.

O evento está marcado para o dia 20 de outubro e deve contar com a participação de representantes de sindicatos, do Executivo Municipal e da sociedade civil.

“Hoje votaremos o requerimento de uma audiência pública que estou propondo, para a qual quero convidar todos os nobres colegas vereadores. Precisamos discutir a questão da insalubridade dos servidores da saúde com seriedade e escuta ativa. Tenho certeza de que todos os 27 vereadores desta Casa estarão empenhados em buscar uma solução justa”, afirmou Maysa.

A parlamentar ressaltou que o diálogo com as categorias foi fundamental para definir o formato da audiência, que nasceu de uma solicitação inicial do Sindicato dos Médicos, mas se ampliou com a adesão de enfermeiros, técnicos e demais profissionais da saúde.

“Essa não é uma audiência da vereadora Maysa Leão. É uma audiência dos 27 vereadores, construída com o apoio de todas as categorias. Queremos ouvir os profissionais que estão na ponta, que enfrentam diariamente condições difíceis, que lidam com riscos e que lutam por uma remuneração justa, não como prêmio, mas como um direito”, destacou.

Maysa reforçou que o objetivo é ouvir primeiro os trabalhadores e, a partir daí, construir caminhos concretos junto ao Ministério Público, à Prefeitura de Cuiabá e à Secretaria Municipal de Saúde.

“Trabalhar no SUS de Cuiabá não é fácil. É uma tarefa árdua, e é por isso que essa audiência precisa começar ouvindo quem vive essa realidade. Vamos buscar juntos um denominador comum que valorize e respeite esses profissionais”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT