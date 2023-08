Maysa Leão realiza Sessão Solene em homenagem aos 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil

18/08/2023

Indicação de Adevair para implantar redutor de velocidade é atendida

O vereador Adevair Cabral (PTB) celebrou nas redes sociais mais uma indicação atendida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), que implantou a faixa elevada em frente à base da Polícia Militar no bairro Jardim Vitória.

O pedido feito pelo vereador foi protocolado em junho deste ano e cerca de dois meses depois, ele foi atendido.

Na indicação, Adevair Cabral sustentou que a faixa de pedestres nos bairros residenciais é o meio que os pedestres utilizam para fazer as travessias de forma segura e, embora a Av. B, do Bairro Jardim Vitória já tenha faixa comum em frente a Base Comunitária da Polícia Militar, ela é pouco visível e ainda há insegurança na travessia, com registro de acidentes no local por velocidade acima do limite dos condutores.

“O bairro Jardim Vitória tem grande quantidade de crianças e idosos que circulam pela região, contudo, a faixa comum que atualmente existe não é suficiente para redução da velocidade dos veículos, razão pela qual é necessária a substituição pela faixa de pedestres elevada, para que toda população transite com o mínimo de segurança, evitando acidentes”, argumentou o vereador, convencendo o Poder Executivo em executar o serviço.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT