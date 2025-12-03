Maysa Leão realiza solenidade em homenagem à Rede de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Mulheres

Ana Cláudia Fortes | Assessoria da vereadora Maysa Leão

A Câmara Municipal de Cuiabá sediou, na manhã desta quarta-feira (3), a sessão solene da “Rede de Enfrentamento: Prevenção, Proteção e Combate à Violência contra Crianças e Mulheres”, realizada pela vereadora Maysa Leão (Republicanos). O evento reuniu mais de 100 profissionais da rede de proteção, entre magistradas, defensores, delegados, conselheiros tutelares, gestoras e lideranças da sociedade civil, em reconhecimento ao trabalho essencial de acolhimento e defesa das vítimas de violência.

Na ocasião, Maysa Leão apresentou moções de aplauso a profissionais e instituições que atuam diariamente no enfrentamento à violência, destacando a importância da atuação conjunta. “A rede de proteção é formada por pessoas que carregam, todos os dias, a responsabilidade de acolher e garantir direitos. Hoje homenageamos quem está na linha de frente, quem estuda, quem busca estratégias e quem salva vidas. Eu me sinto muito feliz em reunir tantos parceiros dessa luta”, afirmou.

A mesa de honra foi composta pela promotora de justiça Claire Vogel Dutra; pela juíza da 1ª Vara da Infância e Adolescência, Gleide Bispo dos Santos; pela defensora pública Tânia Regina Matos; pela juíza da 1ª Vara de Violência Doméstica, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa; pela coordenadora da Casa de Amparo, Fabiana Maria Auxiliadora Soares e pelo juiz da 2ª Vara de Violência Doméstica, Marcos Terêncio de Agostinho Pires.

Coordenadora da Casa de Amparo, Fabiana Soares agradeceu à homenagem. “Esse reconhecimento tem muito valor para quem trabalha na ponta. Só este ano acolhemos 178 mulheres e 170 crianças. É gratificante ver nosso trabalho lembrado por alguém que também luta pela causa”, disse.

O juiz Marcos Terêncio destacou o impacto da atuação integrada. “O diferencial dessa homenagem é que ela contempla toda a rede. Onde a rede funciona bem, os índices de violência são menores. Trabalhamos juntos, sem hierarquia, cada um com seu papel. Esse reconhecimento fortalece todos nós”, afirmou.

A juíza Ana Graziela falou sobre o volume de atendimentos. “A rede só funciona porque muitas instituições caminham juntas. Neste ano, já são mais de 5 mil atendimentos somando as equipes. Receber esse reconhecimento é muito importante para quem está nessa missão há tanto tempo”, destacou.

A defensora pública Tânia Regina Matos reforçou a importância de espaços institucionais de diálogo. “É um momento de reflexão. Aqui conseguimos compartilhar experiências e pensar em melhorias. A vereadora Maysa tem sido uma parceira constante na defesa das mulheres, crianças e adolescentes. Esse reconhecimento faz diferença”, disse.

A coronel PM Grasielle Paes Bugalho, comandante regional do 4º CRPM, ressaltou a motivação gerada pelo reconhecimento. “Quando autoridades, como a vereadora Maysa, valorizam o nosso trabalho, isso nos impulsiona. Às vezes parece que fazemos mais do mesmo, mas momentos como esse mostram que estamos no caminho certo. Só avançamos quando todas as instituições trabalham juntas”, afirmou.

Ao encerrar a solenidade, Maysa reforçou seu compromisso com a causa. “Enquanto houver uma mulher ou uma criança ameaçada, o nosso trabalho continua. E eu seguirei ao lado de cada pessoa desta rede para garantir proteção, justiça e dignidade”, finalizou a vereadora.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT