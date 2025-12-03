Connect with us

Cuiabá

Maysa Leão realiza solenidade em homenagem à Rede de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Mulheres

Publicado em

03/12/2025
Ana Cláudia Fortes | Assessoria da vereadora Maysa Leão 
A Câmara Municipal de Cuiabá sediou, na manhã desta quarta-feira (3), a sessão solene da “Rede de Enfrentamento: Prevenção, Proteção e Combate à Violência contra Crianças e Mulheres”, realizada pela vereadora Maysa Leão (Republicanos). O evento reuniu mais de 100 profissionais da rede de proteção, entre magistradas, defensores, delegados, conselheiros tutelares, gestoras e lideranças da sociedade civil, em reconhecimento ao trabalho essencial de acolhimento e defesa das vítimas de violência.
Na ocasião, Maysa Leão apresentou moções de aplauso a profissionais e instituições que atuam diariamente no enfrentamento à violência, destacando a importância da atuação conjunta. “A rede de proteção é formada por pessoas que carregam, todos os dias, a responsabilidade de acolher e garantir direitos. Hoje homenageamos quem está na linha de frente, quem estuda, quem busca estratégias e quem salva vidas. Eu me sinto muito feliz em reunir tantos parceiros dessa luta”, afirmou.
A mesa de honra foi composta pela promotora de justiça Claire Vogel Dutra; pela juíza da 1ª Vara da Infância e Adolescência, Gleide Bispo dos Santos; pela defensora pública Tânia Regina Matos; pela juíza da 1ª Vara de Violência Doméstica, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa; pela coordenadora da Casa de Amparo, Fabiana Maria Auxiliadora Soares e pelo juiz da 2ª Vara de Violência Doméstica, Marcos Terêncio de Agostinho Pires.
Coordenadora da Casa de Amparo, Fabiana Soares agradeceu à homenagem. “Esse reconhecimento tem muito valor para quem trabalha na ponta. Só este ano acolhemos 178 mulheres e 170 crianças. É gratificante ver nosso trabalho lembrado por alguém que também luta pela causa”, disse.
O juiz Marcos Terêncio destacou o impacto da atuação integrada. “O diferencial dessa homenagem é que ela contempla toda a rede. Onde a rede funciona bem, os índices de violência são menores. Trabalhamos juntos, sem hierarquia, cada um com seu papel. Esse reconhecimento fortalece todos nós”, afirmou.
A juíza Ana Graziela falou sobre o volume de atendimentos. “A rede só funciona porque muitas instituições caminham juntas. Neste ano, já são mais de 5 mil atendimentos somando as equipes. Receber esse reconhecimento é muito importante para quem está nessa missão há tanto tempo”, destacou.
A defensora pública Tânia Regina Matos reforçou a importância de espaços institucionais de diálogo. “É um momento de reflexão. Aqui conseguimos compartilhar experiências e pensar em melhorias. A vereadora Maysa tem sido uma parceira constante na defesa das mulheres, crianças e adolescentes. Esse reconhecimento faz diferença”, disse.
A coronel PM Grasielle Paes Bugalho, comandante regional do 4º CRPM, ressaltou a motivação gerada pelo reconhecimento. “Quando autoridades, como a vereadora Maysa, valorizam o nosso trabalho, isso nos impulsiona. Às vezes parece que fazemos mais do mesmo, mas momentos como esse mostram que estamos no caminho certo. Só avançamos quando todas as instituições trabalham juntas”, afirmou.
Ao encerrar a solenidade, Maysa reforçou seu compromisso com a causa. “Enquanto houver uma mulher ou uma criança ameaçada, o nosso trabalho continua. E eu seguirei ao lado de cada pessoa desta rede para garantir proteção, justiça e dignidade”, finalizou a vereadora.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Câmara aprova projeto de combate ao racismo em ambientes esportivos e cobra construção de campo society

Published

2 horas atrás

on

03/12/2025

By

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 

A Comissão de Esportes e Lazer (CEL) da Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, na manhã desta quarta-feira (3), o Projeto de Lei nº 19.911/2025, de autoria da vereadora Michelly Alencar (UNIÃO), que institui a Política Municipal de Combate ao Racismo em Ambientes Esportivos. A reunião foi presidida pelo vereador Chico 2000 (PL) e contou com a presença do membro titular da comissão, vereador Wilson Kero Kero (PMB). 
A proposta estabelece diretrizes para prevenção, identificação e enfrentamento a práticas racistas em estádios, ginásios, campeonatos, eventos e demais espaços esportivos da capital. Entre os objetivos estão o fortalecimento de ações educativas, a promoção de campanhas de conscientização e a criação de mecanismos de denúncia e responsabilização.
Durante a reunião, os parlamentares destacaram a relevância da matéria diante dos recorrentes casos de discriminação registrados no cenário esportivo nacional. Para Chico 2000, medidas como essa reforçam o papel do Legislativo na construção de políticas públicas de proteção e inclusão. Já Wilson Kero Kero ressaltou que o esporte deve ser um ambiente de respeito, convivência saudável e igualdade.
Com a aprovação, o projeto segue agora para análise dos demais vereadores em plenário da Casa de Leis para votação final.
Ainda na reunião, o presidente da CEL, Chico 2000, reforçou a importância da construção do campo society no bairro Jardim dos Pinheiros e destacou que a obra representa um avanço esperado há anos pelos moradores. 
“A comunidade já utiliza aquele espaço improvisado há muito tempo, e a construção do campo society é uma resposta justa do Poder Público. É um bairro que ainda carece de estrutura, que por muito tempo não recebeu a atenção necessária, e essa intervenção vai trazer lazer, esporte e dignidade para as famílias. Já apresentamos a emenda e vamos acompanhar de perto para garantir que esse recurso seja efetivado”, finalizou o parlamentar.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Pacote de leis para regularização e desenvolvimento urbano de Cuiabá é discutido em audiência pública

Published

3 horas atrás

on

03/12/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá realizou, na noite desta terça-feira (2), uma audiência pública para apresentação e debate de quatro projetos de leis complementares que visam reorganizar a cidade, ampliar a segurança jurídica dos imóveis e promover um novo modelo de desenvolvimento urbano. A reunião, conduzida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e reuniu moradores, técnicos e pesquisadores.

Ao abrir o encontro, o prefeito Abilio Brunini destacou que 39% das edificações de Cuiabá não estão regularizadas e que, segundo critérios do IBGE, cerca de 36% se enquadram como áreas de favela. Diante desse cenário, o prefeito explicou que os projetos foram estruturados para avançar na inclusão social, no ordenamento urbano, na segurança jurídica e na melhoria da qualidade de vida dos cuiabanos.

O primeiro projeto apresentado foi o Marco Zero da Regularização Edilícia, que cria um programa abrangente para regularizar imóveis residenciais e comerciais de pequeno porte em toda a cidade, com exceção dos de grande porte, que precisarão apresentar estudos específicos e medidas mitigadoras. Para o prefeito, a proposta busca reconhecer a realidade já construída.

“A pessoa não vai pagar multa. Ela vai pagar apenas as taxas de aprovação, documentos, ITBI, habite-se e demais medidas necessárias. Estamos fazendo uma das maiores ações de inclusão social da história de Cuiabá, dando às famílias o direito à propriedade, a possibilidade de financiar, ampliar e reformar”, afirmou o prefeito.

Outra proposta discutida foi a lei que possibilita transformar ruas sem saída em condomínios fechados, desde que os próprios moradores adquiram a via pública. O processo deverá passar por audiência pública e pela análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico.

De acordo com o prefeito, a medida evita a venda dessas áreas a terceiros e garante segurança e autonomia aos moradores. “Eles compram a via, instalam guarita e a manutenção passa a ser toda deles. O município deixa de ter obrigação de tapa-buraco, saneamento, água, esgoto e até coleta de lixo interna”.

O terceiro projeto trata da modernização das Zonas de Interesse Ambiental, permitindo que proprietários apresentem estudos para a reclassificação de áreas. Abilio explicou que não há mudança automática nas Zias. “A lei permite estudos, não garante alterações. O proprietário elabora o projeto, entrega ao município e, então, instauramos um inquérito de avaliação. A UFMT e outras instituições poderão contestar esses estudos.” O prefeito também destacou que, caso o levantamento confirme a relevância ambiental, as áreas poderão até se transformar em parques.

A quarta proposta discutida institui os Condomínios Verdes fora do perímetro urbano, criando a chamada Zona de Urbanização Privada (ZUP). A medida permite a instalação de empreendimentos em áreas afastadas da malha urbana, desde que toda a infraestrutura e os serviços sejam custeados pelo empreendedor. O interesse do proprietário também passará por audiência pública e pela análise do CMDE. “A ZUP permitirá condomínios fechados desde que o responsável leve água, esgoto, coleta de lixo, transporte público e toda a infraestrutura necessária”.

Para o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, José Afonso Portocarrero, o encontro representa um marco para o futuro da cidade. “Foi uma audiência muito concorrida, com propostas inovadoras que Cuiabá precisa. Uma cidade de 306 anos que cresceu aceleradamente nos últimos 30 anos, então requer sim, um novo olhar, e é isso que está sendo apresentado.”

O debate contou com a participação do promotor de Justiça da 29ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística, Carlos Eduardo Silva, além de representantes de entidades como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a Defensoria Pública e outras instituições.

A audiência foi concluída com diversas sugestões sobre prazos, segurança jurídica e a deliberação de uma nova rodada de discussões na audiência do CMDE, marcada para quinta-feira (4), além da análise das propostas e sugestões pelo Ministério Público Estadual (MPMT). O Plano Diretor de Cuiabá também recebeu contribuições durante o debate e seguirá incluído nesse processo de avaliação.

Confira a íntegra da audiência:

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA03/12/2025

Rotam prende três homens por tráfico de drogas, apreende entorpecentes e R$ 7,2 mil em dinheiro

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam três homens suspeitos por tráfico de drogas, nesta terça-feira...
SEGURANÇA03/12/2025

Polícia Militar prende em Poconé suspeito por tentativa de homicídio contra adolescente em Várzea Grande

Policiais militares do 2º Comando Regional prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (3.12), em Poconé, o suspeito por tentativa...
SEGURANÇA03/12/2025

Polícia Civil prende homem condenado por estupro em São José dos Quatro Marcos

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.11), um homem condenado a seis anos, três meses e dez dias por estupro....

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262