Maysa Leão repudia decreto federal sobre educação inclusiva e solicita apoio posicionamento de senadores de Mato Grosso
Ana Cláudia Fortes – Assessoria vereadora Maysa Leão
Lei protege consumidores dos impactos das apostas virtuais em Cuiabá
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá
Vereadora Paula Calil realiza ação social no bairro Novo Paraíso II neste sábado
Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil
Mais 595 casas entregues em Cuiabá: “minha família vai morar em segurança”, afirma beneficiado pelo SER Família Habitação”
PRF apreende duas carretas com madeira irregular durante fiscalizações no Mato Grosso
Cemitério Municipal de Sinop terá três missas e estrutura revitalizada para o Dia de Finados
Previ Sinop realiza palestra motivacional com tema: Só o começo
Prefeitura intensifica limpeza nos cemitérios de Várzea Grande
Segurança
PRF apreende duas carretas com madeira irregular durante fiscalizações no Mato Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou neste mês de outubro, duas apreensões de carretas que transportavam madeira de origem ilegal...
PRF apreende cocaína, arma de fogo e anfetaminas durante fiscalização em Primavera do Leste (MT)
Na tarde desta quarta-feira (29), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de drogas, arma de fogo...
Polícia Civil prende ladrão que furtou bicicleta, celular e dinheiro em casa de idosa
A Polícia Civil prendeu, nessa quarta-feira (29.10), um homem, de 25 anos, suspeito de pular o muro da casa de...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
