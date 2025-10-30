Connect with us

Cuiabá

Maysa Leão repudia decreto federal sobre educação inclusiva e solicita apoio posicionamento de senadores de Mato Grosso

Publicado em

30/10/2025

Ana Cláudia Fortes – Assessoria vereadora Maysa Leão 

Nesta quinta-feira (30), durante sessão plenária na Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Maysa Leão (Republicanos) fez um pronunciamento contundente contra o Decreto Federal nº 12.686, que institui a nova Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. A parlamentar classificou o texto como um retrocesso e uma ameaça à verdadeira inclusão de pessoas com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento no Brasil.
“Hoje eu venho trazer aqui o meu posicionamento de total repúdio ao decreto 12.686 do governo federal. Decreto que vem, mais uma vez, retirar o sono das famílias atípicas. Mais uma vez, nós temos que nos manifestar, gritar e mobilizar as redes sociais para sermos ouvidas e ouvidos”, afirmou a vereadora.
Segundo Maysa, o novo decreto ignora avanços construídos ao longo de décadas, a partir de legislações e políticas públicas consolidadas, como a Lei Brasileira de Inclusão (2015) e a Lei Berenice Piana (2012). “Da noite para o dia, alguns autointitulados especialistas corroboram para publicação de um decreto presidencial que coloca em risco tudo o que foi conquistado com tanta luta. Isso é um desrespeito às famílias, aos profissionais da educação e, principalmente, às pessoas com deficiência que dependem de políticas sérias e reais”, disse.
A vereadora destacou o papel fundamental das APAEs (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais), que há mais de 50 anos prestam serviços essenciais na promoção da inclusão e no atendimento especializado. “A APAE faz um trabalho de política pública nacional, de inclusão verdadeira, de estimulação precoce, e promoção da dignidade humana. Em vez de serem boicotadas, deveriam ser fortalecidas com recursos decentes e condizentes com os serviços prestados”, enfatizou.
Maysa, que é mãe de uma criança atípica, criticou duramente a tentativa de generalizar o atendimento inclusivo em salas regulares, sem a estrutura e os profissionais adequados. “Dizer que uma pessoa com autismo profundo, com deficiências múltiplas, com síndrome de Down, vai ser inserida numa sala regular é massacrar a história dessas pessoas. Isso não é inclusão, é exclusão disfarçada de política de igualdade”.
Ela também cobrou posicionamento dos senadores de Mato Grosso na votação que deve ocorrer no Senado Federal, destacando a importância da derrubada do decreto. “O senador Flávio Arns já pautou o PDL – Projeto Decreto Legislativo nº845/2025 que susta os efeitos do Decreto nº12.686/2025, com maioria absoluta. Agora, eu espero que os senadores de Mato-Grosso se posicionem, votando a favor do PDL, e contra esse decreto 12.686/2025, reconhecido como decreto da exclusão, defendendo as famílias atípicas, os educadores e os alunos que precisam de atenção verdadeira”.
Ao encerrar o pronunciamento, Maysa reforçou que continuará vigilante e atuante na defesa da educação pela perspectiva da inclusão de fato. “Não aceitaremos retrocessos. Inclusão não é ilusão, é respeito, estrutura e comprometimento com quem mais precisa”.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Lei protege consumidores dos impactos das apostas virtuais em Cuiabá

Published

29 minutos atrás

on

30/10/2025

By

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 

A Lei nº 7.373/2025, de autoria do vereador T. Coronel Dias (Cidadania), aprovado pela Câmara de Cuiabá e sancionada pelo Poder Executivo, no dia 24 de outubro de 2025, estabelece diretrizes e medidas para proteger os consumidores dos impactos das apostas virtuais no município. 
A norma tem como objetivo principal prevenir o superendividamento e promover a saúde e o bem-estar da população, diante do aumento do número de pessoas afetadas por problemas relacionados ao jogo online.
De acordo com o texto, o Poder Público deverá realizar campanhas de conscientização e educação, alertando a população sobre os riscos das apostas virtuais, os sinais de comportamento compulsivo e os canais de apoio disponíveis para quem precisar de orientação. Além disso, a lei prevê parcerias com universidades, ONGs e o setor privado para desenvolver pesquisas e estratégias de proteção ao consumidor.
Dias destacou que a iniciativa busca equilibrar o avanço da tecnologia com a responsabilidade social.
“As apostas virtuais cresceram de forma acelerada e, junto com elas, vieram casos de endividamento e problemas de saúde mental. Nossa lei não é contra o entretenimento, mas a favor da proteção das pessoas. Queremos garantir que o cidadão tenha informação, apoio e segurança para não cair em armadilhas financeiras”, afirmou o parlamentar.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Vereadora Paula Calil realiza ação social no bairro Novo Paraíso II neste sábado

Published

2 horas atrás

on

30/10/2025

By

Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil 

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), promove neste sábado (1º), das 8h às 12h, o evento “Faissal e Paula em Ação – Cuidar é Transformar”, uma grande ação social voltada à população do bairro Novo Paraíso II e região. A iniciativa, realizada em parceria com o deputado estadual Faissal Calil (Cidadania), acontecerá na Creche Fé e Alegria (CEI Padre José Ten Cate), localizada na Rua Clóvis Pompeu, e vai oferecer uma ampla variedade de serviços gratuitos à comunidade.
Entre os atendimentos disponíveis estão aferição de pressão arterial, testes de glicemia, consultas médicas com clínico geral, atualização e realização do CadÚnico, cadastro para vagas de emprego e orientações sobre formalização de microempreendedores individuais (MEI). As vagas são limitadas. 
A população também poderá participar do mutirão de conciliação fiscal, com atendimentos sobre Imposto Predial e Territorial Urb (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Naturez (ISSQN), Imposto de Transmissão de Bens Imóvei (ITBI ) e taxas municipais, além de regularização de título de eleitor e biometria, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT).
O evento contará ainda com orientação jurídica, serviços de beleza como cortes de cabelo, designer de barba, tranças e curso rápido de maquiagem, além de dicas de vestimenta e cuidados pessoais voltadas especialmente às mulheres. As vagas são limitadas.
Na área social, haverá cadastro para cartões de transporte (comum, melhor idade, pessoa com deficiência e escolar), emissão de cartões de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, e atendimento veterinário básico para cães e gatos. As famílias também poderão participar de contação de histórias, apresentações de capoeira e dança, e outras atividades culturais e recreativas.
De acordo com a vereadora, o objetivo da ação é levar cidadania, cuidado e oportunidades às famílias cuiabanas, fortalecendo o vínculo entre o poder público e a população.
“É um evento para acolher as pessoas, ouvir suas necessidades e oferecer serviços que realmente fazem a diferença no dia a dia. Com apoio do deputado Faissal Calil, estamos promovendo um dia especial para os moradores, levando os serviços até eles com carinho e atenção”, destacou, Paula. 
O deputado reforçou que a iniciativa é um exemplo de parceria entre mandatos comprometidos com o bem-estar da população.
“Nosso compromisso é trabalhar para que os serviços públicos cheguem a quem mais precisa. Essa ação aproxima o poder público das famílias e fortalece a cidadania. Fico muito feliz em somar esforços com a vereadora Paula Calil e todas as instituições parceiras nesta iniciativa”, afirmou, Faissal. 
A ação conta com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio das secretarias de Saúde, Assistência Social, Agricultura e Trabalho, Mobilidade Urbana e Procuradoria Fiscal do Município, além da Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos, TRE-MT, Uniasselvi, Instituto Embelleze, Clínica Veterinária Shangri-lá, Fortes.digital e o Salão de Beleza Gardênia.
O  evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. 
Serviço
Data: Sábado, 1º de novembro
Horário: 8h às 12h
Local: Creche Fé e Alegria (CEI Padre José Ten Cate) — Rua Clóvis Pompeu, Bairro Novo Paraíso II.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA30/10/2025

PRF apreende duas carretas com madeira irregular durante fiscalizações no Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou neste mês de outubro, duas apreensões de carretas que transportavam madeira de origem ilegal...
SEGURANÇA30/10/2025

PRF apreende cocaína, arma de fogo e anfetaminas durante fiscalização em Primavera do Leste (MT)

Na tarde desta quarta-feira (29), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de drogas, arma de fogo...
SEGURANÇA30/10/2025

Polícia Civil prende ladrão que furtou bicicleta, celular e dinheiro em casa de idosa

A Polícia Civil prendeu, nessa quarta-feira (29.10), um homem, de 25 anos, suspeito de pular o muro da casa de...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

