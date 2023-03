Maysa Leão vai se afastar para abrir vaga para suplente na Câmara de Vereadores

A Secretaria Municipal de Educação reitera que o atendimento das Cuidadoras de Alunos com Deficiência (CAD) nas unidades educacionais está mantido e, junto com a Procuradoria Geral do Município, tomou as medidas necessárias quanto a Representação de Natureza Externa nº 50.321-5/2023, prestando todas as informações nos autos do processo e assegurando o atendimento dos interesses da população.

A Secretaria Municipal de Educação e a Procuradoria Geral do Município (PGM) esclarecem que houve um equívoco de interpretação da decisão Singular nº 282/SR/2023, na qual o Conselheiro Relator da Representação de Natureza Externa nº 50.321-5/2023 determinou a suspensão da execução do contrato com a Empresa Conviva Serviços e Gestão de Mão de Obra Ltda, responsável pelo atendimento de estudantes com deficiência na rede pública municipal de ensino.

A Secretaria Municipal de Educação e a Procuradoria Geral do Município lamentam o mal-entendido e vêm a público retratar-se e pedir desculpas à população.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT