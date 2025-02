Maysa reconhece a a trajetória de empreendedoras e entrega título de Cidadã cuiabana

Pautada na busca por um ensino de qualidade e na valorização dos profissionais da educação, a primeira-secretária, vereadora Katiuscia Manteli (PSB) encaminhou ao prefeito da capital, Abilio Brunini, uma indicação que propõe a criação de um Vale Alimentação para os professores da Rede Pública Municipal, com recursos da Fonte 100. A indicação foi apresentada durante a segunda Sessão Ordinária, realizada nesta quinta-feira (13), no Plenário das Deliberações da Câmara Municipal.

A proposta surgiu a partir de um projeto de autoria do vereador DídimoVovô (PSB), que visava estender o fornecimento de merenda escolar aos professores, assim como é feito para os alunos da rede pública. No entanto, por ser considerada inconstitucional, a proposta não foi aprovada, pois poderia comprometer o recebimento de recursos federais pela Prefeitura. “Como nora de professora, sobrinha de três professoras e esposa de professor, como poderia votar contra um projeto que visa beneficiar essa categoria? Quando vi o veto, achei um absurdo e comentei com algumas pessoas, mas sem o devido conhecimento, pois não estava aqui na legislatura passada e não entendia completamente a questão em discussão. Ao discutir o assunto com meu marido, que também é professor, ele me explicou que a proposta era inconstitucional. Ele, que é professor da UFMT, já foi parte do governo e atuou no município, me disse: “Já tentamos discutir isso em outras ocasiões, e a questão sempre esbarra na mesma dificuldade”. Eu, com o coração partido por ser de uma família de professores e sabendo que o projeto era de autoria do vereador Dídimo, que é do nosso partido e um colega. Precisamos entender para não colocar em risco a merenda de milhares de crianças da rede pública municipal”, reforçou.

Dessa forma, explicou Katiuscia, a criação do Vale Alimentação pela Prefeitura de Cuiabá, a partir de recursos próprios da Fonte 100 para os professores seria uma medida importante para oferecer aos profissionais da educação um auxílio financeiro, permitindo a aquisição de alimentos adequados durante a jornada de trabalho. “Os profissionais da educação, especialmente os professores da rede pública municipal, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, formando cidadãos e contribuindo para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Contudo, frequentemente enfrentam dificuldades, como baixos salários e condições inadequadas de trabalho”, acrescentou.

A vereadora destaca ainda que, a implementação de um Vale Alimentação contribuiria para a melhoria da qualidade de vida dos professores e, consequentemente, para a valorização da profissão, incentivando-os a continuar se dedicando à educação com mais entusiasmo e compromisso. “A medida ajudaria a combater a precarização do trabalho educacional e a garantir uma maior equidade social. Essa proposta seria ainda mais relevante diante da atual realidade econômica, onde o aumento do custo de vida impactaria diretamente o poder de compra da maioria dos trabalhadores”, concluiu.